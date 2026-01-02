Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con trai của Tình Nhi 'Hoàn Châu cách cách' gây sốt với vẻ ngoài cực phẩm

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/01/2026 21:49 GMT+7

Vương Hoằng Khâm, con trai của nữ diễn viên Vương Diễm - người thủ vai Tình Nhi trong 'Hoàn Châu cách cách' bất ngờ gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập và thể thao ấn tượng.

Vương Hoằng Khâm, còn được biết đến với biệt danh Cầu Cầu, là con trai của nữ diễn viên Vương Diễm (vai công chúa Tình Nhi trong Hoàn Châu cách cách) với tỉ phú Vương Chí Tài. Thời gian gần đây, nam sinh tuổi teen bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai cùng khí chất được ví như người mẫu, theo Kbizoom ngày 1.1.

Con trai Vương Diễm thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Mới đây, Vương Diễm đăng tải một đoạn video trên Weibo để giới thiệu các sản phẩm dịp tết. Xuất hiện bên cạnh mẹ, Vương Hoằng Khâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với chiều cao nổi bật và phong thái khỏe khoắn. Ở tuổi 19, ngoại hình của anh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Con trai của Tình Nhi (Hoàn Châu Cách Cách) gây sốt với vẻ ngoài cực phẩm - Ảnh 1.

Ngoại hình điển trai hiện tại của Vương Hoằng Khâm khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng

Ảnh: Kbizoom

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng dành lời khen như "đẹp trai chuẩn nam thần", "ngoại hình không thua kém diễn viên điện ảnh", thậm chí cho rằng anh hoàn toàn có thể gia nhập làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai. Theo trang QQ, sự thay đổi ngoại hình của Vương Hoằng Khâm khiến công chúng đặc biệt bất ngờ.

Từng được nhớ đến là cậu bé mũm mĩm, được cưng chiều khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế lúc nhỏ, Vương Hoằng Khâm nay đã lột xác thành một chàng trai cao 1,85 m, thân hình săn chắc với cơ bụng rõ nét, vai rộng cùng đường nét gương mặt thanh tú, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ. Một số người còn so sánh anh với các nam thần tượng nổi tiếng hiện nay như Trần Vỹ Đình hay Lại Quán Lâm.

Con trai của Tình Nhi (Hoàn Châu Cách Cách) gây sốt với vẻ ngoài cực phẩm - Ảnh 2.

Từ cậu bé mũm mĩm ngày nào, giờ đây con trai Vương Diễm lột xác thành một chàng trai mang vẻ ngoài nổi bật, nam tính

Ảnh: Weibo Vương Diễm

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Vương Hoằng Khâm còn được nhận xét là trưởng thành hơn trong tính cách. Thời niên thiếu, anh từng được biết đến là cậu bé hay tranh cãi với mẹ và phàn nàn về việc bị hạn chế tiền tiêu vặt. Hiện tại, anh đã trở nên điềm đạm và tình cảm hơn, thường xuyên ôm mẹ, tặng hoa vào những dịp đặc biệt và động viên Vương Diễm quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

Tháng 6.2025, Vương Hoằng Khâm trúng tuyển Đại học Bắc Kinh theo diện tuyển thẳng với tư cách vận động viên bóng rổ cấp quốc gia hạng nhất. Theo truyền thông Trung Quốc, anh đã giảm khoảng 10 kg nhờ tập luyện cường độ cao và từng ghi 28 điểm trong một trận đấu của giải bóng rổ trung học, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về thể thao của trường.

Con trai của Tình Nhi (Hoàn Châu Cách Cách) gây sốt với vẻ ngoài cực phẩm - Ảnh 3.

Vương Diễm được khán giả toàn châu Á biết đến khi hóa thân thành công chúa Tình Nhi trong bộ phim truyền hình kinh điển Hoàn Châu cách cách, phát sóng năm 1998

Ảnh: Sohu

Vương Diễm sinh năm 1974, được biết đến với vẻ đẹp đậm chất Á Đông và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Tân dòng sông ly biệt, Thiết tướng quân, Võ lâm ngoại sử và đặc biệt là siêu phẩm Hoàn Châu cách cách. Năm 1997, cô kết hôn với doanh nhân Vương Chí Tài, hơn cô 11 tuổi và từng có một đời vợ. Sau khi sinh con trai vào năm 2006, Vương Diễm gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình.

Chồng cô Vương Chí Tài, là doanh nhân bất động sản người Úc gốc Hoa. Theo một số nguồn tin, ông sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh với khối tài sản ước tính khoảng 1,48 tỉ USD. Những năm gần đây, ông từng vướng một số tin đồn liên quan đến nợ cờ bạc và việc tài sản bị kê biên, tuy nhiên các thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

