Con trai đến phim trường ủng hộ Ưng Hoàng Phúc quay MV mới

Với Khép mi trong đêm, Ưng Hoàng Phúc nỗ lực tiếp cận những xu hướng âm nhạc hiện đại NVCC

Ưng Hoàng Phúc vừa hé lộ sản phẩm âm nhạc mới mang tên Khép mi trong đêm - sáng tác của Only C. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của giọng ca 8X sau thời gian bận rộn với phim ảnh và công việc kinh doanh.

Theo Ưng Hoàng Phúc, đây là sản phẩm âm nhạc anh dành nhiều tâm huyết và mất thời gian dài để chuẩn bị. Trước đó, nam ca sĩ có sự thăm dò thị hiếu của công chúng để có hướng đi thận trọng cho sự nghiệp của mình. Giọng ca Thà rằng như thế tâm sự ngoài các fan, anh muốn tiếp cận với những khán giả mới. “Vì thế, tôi tự điều chỉnh mình để bước kịp với các xu hướng âm nhạc hiện nay", anh chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc khoe vũ đạo trong dự án âm nhạc mới NVCC

Ưng Hoàng Phúc cho biết anh trân trọng lần hợp tác này với Only C. Ngay khi nhận bản demo, nam ca sĩ đã bày tỏ sự thích thú vì giai điệu sôi động, bắt tai. Đối với giọng ca Tôi đi tìm tôi, Only C là một nhạc sĩ có nhiều bản hit trong giới trẻ. Vì vậy, anh hy vọng ca khúc này cũng tiếp cận được với nhiều khán giả hơn.

Vợ và con trai đến phim trường ủng hộ tinh thần Ưng Hoàng Phúc NVCC

Theo tiết lộ của giọng ca 8X, điểm đặc biệt trong MV lần này là những màn vũ đạo bắt mắt. Trước đây, Ưng Hoàng Phúc từng có thời gian dài chiến đấu với căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Anh đã từ chối rất nhiều show diễn, tạm xa khán giả của mình để chữa trị. Đến hiện tại, sức khỏe của chồng người mẫu Kim Cương đã ổn định nên anh có thể thực hiện vũ đạo hay đóng những pha hành động mà không cần đến cascadeur.

Trong loạt hậu trường được Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, cậu con trai đã đến phim trường để ủng hộ khiến nam ca sĩ không khỏi xúc động. Ngoài ra, người mẫu Kim Cương cũng có mặt để tiếp thêm động lực cho Ưng Hoàng Phúc hoàn thành buổi ghi hình. Khi hay tin chồng trở lại với âm nhạc bằng một MV sôi động có vũ đạo, nữ người mẫu muốn có mặt để chăm sóc sức khỏe cho anh.