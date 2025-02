Con trai hào hứng lên đường nhập ngũ, người mẹ tự hào mong con trưởng thành

Sáng 13.2, hơn 1.440 thanh niên của TP.Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây thực sự là sự kiện quan trọng, thể hiện truyền thống của địa phương, đồng thời cũng là "Ngày hội của tình yêu quê hương, đất nước" mà các thế hệ thanh niên Đà Nẵng được tiếp nối từ trước đến nay.

Năm 2025, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.444 công dân (tăng 96 công dân so với năm 2024). Trong đó, 1.100 công dân nhập ngũ tại 13 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; gọi 344 công dân (1 nữ) thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng.

Sáng 13.2, tại Quảng trường 29 tháng 3 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Q.Hải Châu tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Dự lễ có thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu; ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng hàng trăm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Q.Hải Châu và gia đình.

Năm 2025, 1.444 thanh niên Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ

Không khí buổi tiễn quân nhập ngũ tại các địa phương

Thanh niên Q.Hải Châu hào hứng bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

Xúc động tiễn con trai út lên đường nhập ngũ, bà Hà Thị Thanh Tình (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết gia đình tự hào khi con trai khoác trên vai màu áo lính, bà Tình hy vọng con trai sẽ trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân đội.

"Thấy con mặc đồ lính, vui vẻ lên đường tòng quân tôi rất tự hào. Thế nhưng cũng rất lo vì con mới 18 tuổi, hy vọng con sẽ mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Điều đặc biệt tôi thấy mừng là khi con hoàn thành nghĩa vụ sẽ có cơ hội học nghề, tìm kiếm một nghề nghiệp ổn định sau này", bà Tình xúc động.

Thanh niên Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ

Tân binh Mai Công Danh, đại diện cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ của Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), đã bày tỏ niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương đơn vị", tân binh Mai Công Danh nói.

Người thân, họ hàng tiễn tân binh lên đường tòng quân

Tiễn con trai lên đường nhập ngũ, chị Lê Thị Bích Vân (Tổ 70, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) là mẹ của tân binh Lê Văn Tâm (20 tuổi) tâm sự: "Gia đình mong con lên đường bình an, nỗ lực phấn đấu, không phụ lòng cha mẹ, gia đình và người thân. Tôi rất tự hào về con trai", chị Vân nói.

Ông Lê Trung Chinh (trái), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng hoa và quà cho tân binh Q.Hải Châu lên đường nhập ngũ năm 2025

Người mẹ tiễn con lên đường tòng quân

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu 5, cho biết sau khi nhận chỉ tiêu từ Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn làm tốt công tác tuyển chọn, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Nhờ vậy, công tác tuyển quân năm 2025 tại các địa phương đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Trong đó, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1, loại 2 tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái; trình độ văn hóa cũng cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt, nhờ các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên số lượng thanh niên tự giác viết đơn xin nhập ngũ tăng cao so với năm 2024.