Con trai ngôi sao Nicolas Cage bị bắt vì hành hung mẹ

Theo hồ sơ của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Los Angeles (Mỹ), con trai Nicolas Cage đã bị cảnh sát bắt giữ lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) và bị giam giữ tại đồn lúc 7 giờ 57.

Weston Coppola Cage đã bị bắt hôm 10.7 PAGE SIX

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles nói với Page Six hôm 10.7 rằng Weston bị bắt vì vụ hành hung xảy ra vào tháng 4.2024. Không rõ vì sao phải mất nhiều tuần mới bắt được anh ta.

Tuy nhiên, tờ The Sun đưa tin rằng vụ bắt giữ này có liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần mà nam diễn viên này phải chịu đựng cách đây vài tuần, khi anh bị cáo buộc đã đánh mẹ mình - bà Christina Fulton.

Nữ diễn viên phim Doors (57 tuổi) được chụp ảnh tại thời điểm đó ở một máy tính tiền đỗ xe tại Los Angeles với một bên mắt thâm tím và vết bầm khắp mặt.

Nữ diễn viên Christina Fulton và con trai PAGE SIX

Các nguồn tin trước đó nói với TMZ rằng Sở Cảnh sát Los Angeles đang truy lùng Weston sau khi anh ta xô xát với mẹ mình qua một cuộc cãi vã.

Người ta cho rằng Fulton đã cố gắng an ủi con trai trước khi gã đàn ông này quay sang tấn công bà.

Theo TMZ, Weston trốn khỏi nhà mẹ mình trước khi cảnh sát đến hiện trường. Tờ People đưa tin, sau vụ việc, bà Fulton giải thích những gì được cho là đã xảy ra: "Vào ngày 28.4, một số người bạn thân nhất của Weston đã liên hệ với tôi để nhờ giúp đỡ vì họ đang chứng kiến Weston rơi vào cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Khi đến nơi, con trai tôi rõ ràng là đang trong tình trạng suy sụp tinh thần và điều này đã trở thành một trải nghiệm kinh hoàng".

Fulton kết luận: "Tôi luôn ủng hộ việc giúp con trai tôi vượt qua những khó khăn về sức khỏe tâm thần. Tôi đang làm mọi cách có thể để con tôi nhận được sự hỗ trợ liên tục mà nó cần".

Một nguồn tin trong gia đình nói với tờ The Sun hôm 10.7 rằng họ biết Weston sẽ bị bắt nhưng "không cần phải nói, đó là một cú sốc rất lớn".

Fulton sinh Weston với bạn trai cũ Nicolas Cage, người mà cô hẹn hò từ năm 1988 đến năm 1991 PAGE SIX

Cơ quan thực thi pháp luật xác nhận với Page Six rằng Weston không còn bị giam giữ vào chiều 10.7. Anh được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 150.000 USD. Theo báo giới, người cha nổi tiếng - Nicolas Cage - đã chi số tiền này.

Nicolas Cage (60 tuổi), vang danh ở Hollywood qua các phim: Time to Kill, Leaving Las Vegas, Con Air, Ghost Rider, Spider-Man: Into the Spider-Verse… Ngoài Christina Fulton, Nicolas Cage còn chung sống với Partricia Aquette (từ 1995-2001), Lisa Marie-Presley (2002-2004), Alice Kim (2004-2016), Erika Koike (kết hôn năm 2019 và ly hôn sau 4 ngày đám cưới), hiện sống với Riko Shibata (29 tuổi) cùng con gái August Francesca Coppola Cage (2 tuổi).