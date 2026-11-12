Con trai xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công cho cố nghệ sĩ Thanh Nga

Trên trang cá nhân, diễn viên Hà Linh - con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga đăng tải khoảnh khắc có mặt tại phường Bàn Cờ (TP.HCM) để nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ ruột. Với tư cách là đại diện thân nhân liệt sĩ, anh không khỏi xúc động. Theo bằng Tổ quốc ghi công, giọng ca Tiếng trống Mê Linh được ghi nhận “đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chia sẻ xúc động của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga

Trao đổi với chúng tôi, nghệ sĩ Hà Linh xác nhận thông tin này. Nam diễn viên kể đầu năm 2026, anh có đến phường để làm một số giấy tờ. Khi người phụ trách biết gia đình chưa nhận được bằng Tổ quốc ghi công của cố nghệ sĩ Thanh Nga nên đã tận tình hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục. “Sau quãng thời gian, cuối cùng cũng được xét duyệt”, anh chia sẻ.

Trên bằng Tổ quốc ghi công (Hà Linh cung cấp) có ghi nghệ sĩ Thanh Nga thuộc Đoàn cải lương Thanh Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Ảnh: Nghệ sĩ Hà Linh cung cấp

Hà Linh bày tỏ niềm cảm kích, xúc động trước sự quan tâm của nhà nước dành cho mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Đáng chú ý, khi nam diễn viên đăng tải hình ảnh này, nhiều bạn bè, người hâm mộ cũng để lại bình luận, bày tỏ tình cảm dành cho giọng ca Bên cầu dệt lụa. “Tôi vui và hạnh phúc vì sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của mẹ trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc”, nam diễn viên bộc bạch.

Trước đó, Hà Linh từng gây chú ý khi chia sẻ về giấy chứng nhận liệt sĩ của mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Theo nam diễn viên, giấy chứng nhận được cấp năm 1982. Ngoài việc chứng nhận liệt sĩ cho giọng ca Tiếng trống Mê Linh, giấy cũng nêu 2 người thân được hưởng chế độ ưu đãi gia đình liệt sĩ, gồm Nguyễn Thị Thơ (bà Bầu Thơ - mẹ cố nghệ sĩ Thanh Nga) và nghệ sĩ Hà Linh (con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga).

Diễn viên Hà Linh nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ, cố NSƯT Thanh Nga Ảnh: NVCC

Với Hà Linh, dù bố mẹ rời cõi tạm từ khi anh còn bé, nhưng niềm đam mê nghệ thuật của anh ảnh hưởng từ đấng sinh thành và những người thân trong gia đình. Nam diễn viên nói với chúng tôi rằng “đây là truyền thống của gia đình”, bởi không chỉ nghệ sĩ Thanh Nga mà có nghệ sĩ Năm Nghĩa, bà Bầu Thơ hay nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Loan, Gia Bảo… “Sinh trưởng trong gia đình hoạt động nghệ thuật, tôi may mắn khi được hun đúc, hướng dẫn, chỉ bảo thêm về nghề”, Hà Linh cho hay.

Tiếp xúc với nghề từ bé, Hà Linh thấy niềm đam mê nghệ thuật như chảy trong người. Anh quan niệm: “Có thể mình không thành công, nhưng mình vẫn sống bằng nghề, vẫn muốn có thêm nhiều vai diễn. Tôi vẫn luôn đau đáu rằng một ngày nào đó sẽ truyền nghề cho thế hệ tiếp theo, dù 2 đứa con của tôi lại không quá mê nghệ thuật”.