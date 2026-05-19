Con voi nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk bất ngờ chết, chủ voi xin chôn theo phong tục

Hữu Tú
19/05/2026 11:49 GMT+7

Con voi nhà nặng khoảng 4,6 tấn, đang được nuôi dưỡng theo chương trình không cưỡi voi ở Đắk Lắk, bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 19.5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết vừa qua 1 con voi nhà bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 18.5, ông Y Lít Ksơr là chủ kiêm nài voi đi thăm voi thì phát hiện voi P Lăng (44 tuổi) đã chết nên báo cho trung tâm. Đến 14 giờ ngày 18.5, các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Tại thời điểm kiểm tra, thời tiết khô ráo, ánh sáng đầy đủ, các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn. Trên cơ thể voi chưa phát hiện có dấu vết ngoại lực tác động. Hiện trường xung quanh chỗ voi chết không có dấu hiệu giãy giụa trước khi chết và không có dấu vết nghi vấn khác.

Voi nhà nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk chết không rõ nguyên nhân- Ảnh 1.

Con voi nhà có 2 ngà ở Đắk Lắk chết ngày 18. không rõ nguyên nhân

ẢNH: TRUNG TÂM BẢO TỒN VOI

Cơ quan chức năng kết luận, voi P Lăng chết không rõ nguyên nhân, qua kiểm tra chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.

Vị trí voi P Lăng chết có tọa độ giáp với lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk. Voi P Lăng là voi đực, có 2 ngà, nặng 4,6 tấn và được nuôi dưỡng theo dạng hợp đồng tại trung tâm từ tháng 1.2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.

Theo ông Y Lít Ksơr, từ tháng 3.2026, voi bắt đầu có biểu hiện động dục, không thể hiện hung dữ hay đuổi người. Tính đến ngày 17.5, voi vẫn ăn uống và hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, vào ngày 17.5, khu vực chăn thả voi P Lăng có mưa lớn và sấm sét.

Bà H'Bluôn Êban là đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi nhà về chôn cất theo phong tục địa phương. Gia đình không yêu cầu các cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết của cá thể voi.

Gia đình cam kết không yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật; không khiếu nại, khiếu kiện về sau; không sử dụng và buôn bán các bộ phận của voi đã chết; và đồng ý chôn cất theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Voi nhà thứ 2 chết trong vòng 2 tháng ở Đắk Lắk

Một voi nhà ở Đắk Lắk chết sau khi có biểu hiện suy nhược, già yếu, tiêu hóa kém... Đây là voi nhà thứ 2 chết trong vòng 2 tháng qua trên địa bàn.

