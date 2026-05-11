Concert giữa lòng Hội An: Màn debut hoành tráng của OPPO Find X9 Ultra và Find X9s

OPPO lần đầu ra mắt flagship tại Hội An với sân khấu bên sông Hoài

Tối 5.5, OPPO chính thức giới thiệu bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện "Finding Hội An", diễn ra ở khu vực Quảng trường sông Hoài. Đây cũng là lần đầu tiên hãng lựa chọn Hội An làm địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt dòng flagship cao cấp tại Việt Nam.

Thay vì tổ chức theo mô hình giới thiệu sản phẩm quen thuộc, OPPO xây dựng toàn bộ không gian theo hướng trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và yếu tố văn hóa bản địa. Khu vực sân khấu được thiết kế với hệ thống ánh sáng lấy cảm hứng từ màu sắc Hasselblad cùng tông vàng đặc trưng của phố cổ, tạo nên không khí hiện đại nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng của Hội An về đêm.

Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời, giới truyền thông, KOLs và người dùng yêu công nghệ. Ngay từ đầu chương trình, không khí tại khu vực sân khấu đã liên tục được đẩy lên cao với các phần trình diễn kết hợp trải nghiệm sản phẩm. Nhiều khách tham dự cũng trực tiếp thử camera Hasselblad trên Find X9 Ultra và Find X9s tại khu vực demo được bố trí xung quanh sân khấu chính.

Xuyên suốt chương trình, OPPO lựa chọn cách lồng ghép các tính năng sản phẩm vào mạch nội dung sân khấu thay vì chỉ trình bày theo dạng thuyết trình thông thường. Đại diện hãng kết hợp phần giới thiệu công nghệ với các hoạt động tương tác và tiết mục giải trí để tạo trải nghiệm liền mạch cho người tham dự.

Find X9 Ultra mang hệ thống camera Hasselblad trở thành tâm điểm

Trọng tâm của đêm ra mắt là hệ thống camera Hasselblad thế hệ mới trên OPPO Find X9 Ultra. Hãng định vị thiết bị theo hướng "King of Mobile Photography", tập trung vào khả năng zoom quang học, xử lý ánh sáng và quay video chuyên nghiệp trên smartphone.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở camera tele 50MP zoom quang học 10x sử dụng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính. Thiết kế này giúp mở rộng khả năng zoom nhưng vẫn giảm khoảng 30% kích thước mô-đun camera, giữ được độ mỏng cho thân máy. OPPO cũng cho biết hệ thống chống rung cảm biến với biên độ dịch chuyển lên tới 530μm giúp cải thiện độ ổn định khi zoom ở tiêu cự xa.

Bên cạnh khả năng chụp ảnh, OPPO còn nhấn mạnh thế mạnh quay video của dòng flagship mới. Find X9 Ultra và Find X9s hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision trên toàn dải zoom từ 0.6x đến 30x. Hệ thống camera kép 200MP còn hỗ trợ quay 4K 120fps Dolby Vision và lần đầu tiên cho phép quay video 8K trên dòng flagship OPPO.

Trong khi đó, Find X9s được định vị là mẫu flagship hướng tới người dùng trẻ yêu thích du lịch và sáng tạo nội dung. Máy sở hữu màn hình 6,59 inch với độ sáng tối đa 3.600 nit, dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, kết hợp pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025mAh cùng sạc nhanh 80W.

Ngoài phần cứng camera, OPPO cũng dành thời lượng để giới thiệu các tính năng AI trên nền tảng ColorOS. Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm mang đến phần minh họa trực tiếp thông qua những tình huống quen thuộc khi đi du lịch như dịch thực đơn, quy đổi tỷ giá, cảnh báo thành phần dễ gây dị ứng hay chia hóa đơn thông minh. Cách thể hiện mang màu sắc giải trí giúp các tính năng AI trở nên gần gũi hơn với khán giả tham dự.

Travel blogger Khoai Lang Thang cũng xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ hành trình trải nghiệm Find X9 Ultra tại Trùng Khánh. Những hình ảnh và video được ghi lại trong chuyến đi được dùng để minh họa cho khả năng tái tạo màu sắc và xử lý ánh sáng của hệ thống camera Hasselblad trên thiết bị.

Hồ Ngọc Hà tạo cao trào cho đêm diễn giữa lòng phố cổ

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của "Finding Hội An" là màn xuất hiện của Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ bước lên sân khấu từ một con thuyền di chuyển trên sông Hoài trước khi tiến vào khu vực biểu diễn trung tâm, tạo nên phần mở màn giàu tính trình diễn giữa không gian phố cổ về đêm.

Loạt ca khúc quen thuộc cùng phần dàn dựng ánh sáng và pháo hoa giúp không khí sự kiện liên tục được đẩy lên cao. Khu vực khán giả gần như phủ kín điện thoại ghi hình, trong đó nhiều người trực tiếp sử dụng OPPO Find X9 Ultra và Find X9s để thử khả năng quay video, zoom sân khấu và chụp thiếu sáng trong điều kiện thực tế.

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ bộ ảnh được chụp bằng Find X9s trong không gian quán cà phê, đồng thời cho biết thiết bị hỗ trợ tốt cho nhu cầu lưu giữ và chia sẻ các khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tiếp tục nối dài mối liên kết nhiều năm giữa cô và OPPO trong các chiến dịch flagship tại Việt Nam.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa kết hợp trình diễn âm nhạc bên sông Hoài, tạo nên cái kết mang đậm màu sắc thị giác cho đêm ra mắt flagship của OPPO. Với "Finding Hội An", hãng không chỉ giới thiệu Find X9 Ultra và Find X9s mà còn xây dựng một không gian trải nghiệm gắn với triết lý nhiếp ảnh Hasselblad và định hướng đưa smartphone trở thành công cụ kể chuyện bằng hình ảnh dành cho người dùng trẻ.

