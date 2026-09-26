Concert 'Thanh âm Lên đàng' có gì mà dự kiến hút hơn 100.000 thanh niên TP.HCM?

Chiều 25.9, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, phối hợp với Công ty cổ phần Unimedia Việt Nam và Công ty TNHH truyền thông giải trí số Việt Nam (thương hiệu T - Production) tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về việc tổ chức Chương trình Nhạc hội thanh niên TP.HCM (HCMC Youth Concert 2026) với chủ đề "Thanh âm Lên đàng".

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Tháng 10 với những hoạt động ý nghĩa của thanh niên

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, cho biết trong lịch sử đấu tranh cách mạng của thanh niên thành phố, âm nhạc luôn là phương thức tuyên truyền, giáo dục hiệu quả. Từ những tiếng hát trong phong trào "Hát cho dân tôi nghe" tại thành phố Sài Gòn - Gia Định năm xưa, âm nhạc cách mạng đã giúp lan tỏa lòng yêu nước, tập hợp đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập. Tiếp nối truyền thống đó, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố hiện nay tiếp tục sử dụng các hoạt động văn hóa, âm nhạc làm công cụ tuyên truyền, góp phần định hướng thẩm mỹ, giáo dục lý tưởng cách mạng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Ban tổ chức thông tin về việc tổ chức Chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM (HCMC Youth Concert 2026) với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo anh Lê Tuấn Anh, đặc biệt trong khí thế sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM lần thứ X vừa diễn ra và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM đã phát động đợt thi đua cao điểm 70 ngày với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam".

Qua đó, triển khai các chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, đồng thời khơi dậy bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đông đảo hội viên, thanh niên.

Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM tiếp tục tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao niềm tự hào và trách nhiệm của hội viên, thanh niên đối với thành phố và đất nước; đồng thời tổ chức tuyên dương "Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026", trao tặng danh hiệu "Thanh niên sống đẹp cấp thành".

Đại nhạc hội hứa hẹn sẽ bùng nổ sắc màu thanh niên TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đặc biệt là Chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM với chủ đề "Thanh âm Lên đàng". Chương trình dự kiến tổ chức màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc với sự tham gia của 1.000 - 1.500 thanh niên, sinh viên, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống trong thế hệ trẻ.

"Với tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM mong muốn lan tỏa các giá trị sống tốt đẹp, sống tích cực, sống đẹp về tâm hồn và đẹp cả về hành động. Bằng sự tự hào và sức mạnh của người trẻ, mỗi thanh niên thành phố sẽ cùng chung tay làm nhiều việc tốt, phát huy phẩm chất tình nguyện cao quý của mình để mang đến những công trình, phần việc ý nghĩa, trực tiếp góp phần vào sự ổn định và phát triển của thành phố mang tên Bác", anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bùng nổ sắc màu thanh niên

Theo thông tin từ ban tổ chức, chuỗi hoạt động và chương trình nhạc hội sẽ diễn ra từ ngày 17 - 18.10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn.

Chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày với nhiều nội dung trải nghiệm, giao lưu và nghệ thuật bùng nổ, mang màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng đầy ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa của thanh niên TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong đó có thể kể đến hoạt động trải nghiệm và tương tác cộng đồng gồm Chiến dịch "Thu thập 7.000 chữ ký": Hưởng ứng phong trào hành động phòng, chống ma túy năm 2026, thể hiện quyết tâm của thanh niên thành phố trong việc tuyên truyền lối sống lành mạnh, an toàn.

Kế đến là hoạt động đồng sáng tạo "Bức tranh thành phố trẻ". Với không gian vẽ tranh tương tác kết hợp ứng dụng công nghệ số hóa hiển thị trực tiếp trên màn hình LED, qua đó gửi gắm góc nhìn, ý tưởng và khát vọng của thanh niên về sự phát triển của thành phố.

Trong chuỗi hoạt động cũng sẽ có không gian "Vườn ươm sức trẻ" quy tụ các gian hàng giao lưu, giới thiệu sản phẩm, mô hình hoạt động tiêu biểu từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên TP.HCM.

Cùng với đó là chuỗi talkshow giao lưu truyền cảm hứng với chương trình giao lưu "Thanh âm sống đẹp". Tại chương trình, bạn trẻ sẽ giao lưu cùng các hoa hậu, á hậu tiêu biểu, chia sẻ về hành trình định vị vẻ đẹp tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội gắn liền với các hoạt động cộng đồng.

Trong chương trình giao lưu "Thanh âm thế hệ vươn mình", bạn trẻ sẽ gặp gỡ, trò chuyện cùng các tuyển thủ, vận động viên tiêu biểu (Tiến Linh, Châu Tuyết Vân...) nhằm truyền cảm hứng về bản lĩnh, tinh thần thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo và khát vọng vươn tầm quốc tế…

Chương trình trọng tâm đêm 18.10, với Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại sự kiện, thanh niên thành phố mang tên Bác cùng ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội; đồng thời tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố.

Ngay sau lễ kỷ niệm là Chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM với chủ đề "Thanh âm lên đàng". Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, chương trình hòa quyện giữa không gian dàn dựng nghệ thuật hoành tráng tái hiện lịch sử hào hùng với những giai điệu âm nhạc trẻ trung, năng động, hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật ấn tượng dành cho giới trẻ.

Theo ban tổ chức, "Thanh âm lên đàng" là tiếp nối thanh âm của các thế hệ thanh niên đi trước, khơi dậy tình yêu nước, bản lĩnh, khát vọng và tinh thần cống hiến của thanh niên hôm nay. Từ "Thanh âm mở lối" đến "Thanh âm tiếp bước" thể hiện sự kế thừa, kết nối và phát triển giữa các thế hệ thanh niên. Sự kết hợp nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng lực lượng thanh niên sẽ tạo không gian đại nhạc hội mang tính cộng hưởng và kết nối.

"Mỗi người trẻ là một thanh âm, một bản sắc, màu sắc riêng và khi cùng nhau hòa thanh âm đó, chúng ta sẽ tạo nên những giai điệu rất tuyệt vời của thế hệ thanh niên, đúng như tinh thần mà Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM đề ra, đó là đoàn kết, yêu nước, sáng tạo, khát vọng và cống hiến. Sự hội ngộ của những thanh âm này chúng tôi gọi là thanh âm lên đàng", anh Trần Việt Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Unimedia Việt Nam, chia sẻ.

Thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội và Chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thanh niên; tạo đà khuyến khích bạn trẻ tự tin cất lên tiếng nói thanh niên, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên TP.HCM sống đẹp, sống có ích, năng động, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.