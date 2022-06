Công an Bảo Lộc khởi tố bị can dùng dao uy hiếp cướp tiền tại trụ ATM

Chiều 16.6, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Bảo Tài (29 tuổi, ngụ TP.Lộc Phát, Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Bị can Tài đã dùng dao uy hiếp để cướp tiền của người rút tiền ngay tại trụ ATM.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 10.6, bà N.T.M (ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) đến trụ ATM trên đường Nguyễn Văn Cừ (P.Lộc Phát) rút tiền. Sau khi rút tiền xong, bà M. bị 1 người đàn ông bịt kín mặt dùng dao uy hiếp, khống chế cướp số tiền 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.





Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an TP.Bảo Lộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khoanh vùng để truy bắt nghi phạm vụ cướp.

Đến ngày 15.6, Công an TP.Bảo Lộc mật phục, bắt khẩn cấp Đặng Bảo Tài. Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ nhiều công cụ mà bị can này sử dụng để thực hiện vụ cướp tiền như xe máy, dao và trang phục.