Vụ cướp xe cấp cứu gây náo loạn ở Cần Thơ: Nghi phạm la hét cả đêm

Người đàn ông cướp xe cấp cứu la hét cả đêm

Trưa 16.6, BS.CK2 Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ cho biết, đến sáng nay, người đàn ông ngáo đá cướp xe cấp cứu của bệnh viện gây náo loạn đường phố Cần Thơ vẫn chưa tỉnh.

Trước đó, chiều 15.6, sau khi bị khống chế tại cổng BVĐK TP.Cần Thơ, người đàn ông này đã được đưa vào bệnh viện trên để điều trị, phục vụ công tác điều tra.

“Tuy nhiên, đến sáng nay, người này vẫn lơ mơ và kích động rất nhiều. Cả đêm qua, anh ta la hét sáng đêm, náo động cả khu điều trị, ảnh hưởng đến nhiều người bệnh khác”, BS Phú nói và cho biết hiện bệnh viện đang hội chẩn và mời công an.

Theo bác sĩ Phú, trong hôm nay (16.6), nếu bệnh nhân tỉnh, bệnh viện sẽ giao cho cơ quan công an có biện pháp áp tải vào trung tâm cai nghiện và xử lý theo quy định.

Cũng theo thông tin ghi nhận ban đầu từ bệnh viện, người đàn ông ngáo đá trên tên L.H.N. (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) là một tài xế xe container đường dài.

Cướp xe cấp cứu, gây náo loạn TP.Cần Thơ

Trưa 15.6, N. xông vào siêu thị trong khuôn viên BVĐK TP.Cần Thơ lấy con dao gọt trái cây và trở ra khu vực đậu xe tại cửa B của bệnh viện. Lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, N. leo lên và điều khiển xe cấp cứu chạy vòng quanh, múa dao đe doạ người xung quanh khu vực cấp cứu.





Nhận được tin báo, Công an P.Tân An (Q.Ninh Kiều) nhanh chóng cho lực lượng đến hiện trường để thuyết phục nghi can cướp xe cấp cứu buông dao. Tuy nhiên, N. bất ngờ điều khiển xe cấp cứu tông vào hàng rào cổng chính bệnh viện rồi chạy ra đường.

N. điều khiển xe cấp cứu chạy vòng qua các tuyến đường như Đại lộ Hòa Bình, Đề Thám, Lý Tự Trọng... Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phải cho phương tiện chạy trước xe cấp cứu, cảnh báo nguy cấp cho người dân đang lưu thông trên đường để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

3 xe tải và nhiều xe mô tô chuyên dụng khác được điều động để đón chặn ở các tuyến đường cũng như cố gắng ép chiếc xe cấp cứu giảm tốc độ. Đến khi N. lái chiếc xe cấp cứu trở lại đường Châu Văn Liêm đã đâm vào gốc cây trên vỉa hè và bị khống chế tại chỗ.

“Người ngáo đá cầm dao uy hiếp rất bất ngờ và nguy hiểm. May mắn là lực lượng công an đã có mặt kịp thời và không có người dân nào bị chiếc xe đụng phải”, BS Huỳnh Minh Phú cho biết thêm.

Hiện Công an Q.Ninh Kiều đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp xe cấp cứu để xử lý theo quy định của pháp luật.