Công an Bến Tre bắt một phụ nữ bị truy nã trốn qua Campuchia

Ngày 9.12, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này vừa phối hợp Cơ quan đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia tiến hành thủ tục bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên (43 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, Bến Tre) từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Bến Tre. Đây là bị can bị Công an tỉnh Bến Tre truy nã về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Bến Tre, khoảng tháng 3.2019, ông Đ.Q.C (52 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) và bà T.T.N.T (49 tuổi, ngụ TP.HCM) sang Campuchia đánh bạc. Tại đây, cả 2 vay tiền của Duyên với lãi suất cao và không có khả năng trả nợ nên bị Duyên cùng đồng bọn giữ lại.

Sau đó, ông C. và bà T. tiếp tục bị nhóm người của Duyên đưa về giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Bến Tre và cử người canh giữ, buộc cả 2 liên lạc với gia đình để trả số tiền đã vay.





Đến ngày 10.4.2019, Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra nhà nghỉ thì phát hiện ông C. và bà T. đang bị giữ ở đây, riêng Duyên đã trốn thoát. Xét thấy hành vi của Duyên đã cấu thành tội phạm bắt giữ người trái pháp luật nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định khởi tố và truy nã Duyên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.