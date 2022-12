Bến Tre: Khởi tố đôi nam nữ trộm trang sức trị giá hơn 800 triệu đồng

Chiều 8.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Út Em (32 tuổi, ngụ Hậu Giang); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Trúc Phương (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của công an, chiều 4.12, Út Em và Phương rủ nhau đến tỉnh Bến Tre trộm tài sản. Rạng sáng 5.12, cả 2 đến chợ Ba Vát (xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

Thấy cơ sở kinh doanh bạc Thùy Linh khóa cửa, không người trông coi, Phương đứng ngoài cảnh giới để Út Em dùng kìm thủy lực cắt khóa, đột nhập vào trong lấy trộm gần 8,5 kg trang sức bằng bạc trị giá khoảng 800 triệu đồng rồi tẩu thoát.





Tiếp nhận tin báo, Công an H.Mỏ Cày Bắc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng công an các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm.

Đến ngày 6.12, Công an H.Mỏ Cày Bắc bắt được Huỳnh Út Em tại TP.Rạch Giá, Kiên Giang. Từ lời khai của Út Em, ngày 7.12, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Trịnh Trúc Phương cũng tại TP.Rạch Giá; đồng thời thu giữ tang vật và di lý về Bến Tre để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.