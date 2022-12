Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can lái ô tô đi trộm bò

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Quá thời hạn 1 tháng, công an sẽ không tiếp nhận giải quyết.