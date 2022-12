Bến Tre: Bắt nghi phạm giả vờ mua xe máy để chiếm đoạt

Tại trụ sở Công an H.Châu Thành, Trường thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã lên mạng internet tìm người có nhu cầu bán xe máy, giả vờ hỏi mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết anh Lê Minh V. (ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu) cần bán xe máy, chiều 2.12, Trường hẹn anh V., đến quán cà phê gần cầu Ba Lai 2, ở xã Tam Phước, H.Châu Thành, Bến Tre để mua bán xe.





Tin lời, anh V. chạy xe từ Bạc Liêu đến quán như đã hẹn. Tại đây, Trường yêu cầu anh V. đưa xe cho mình chạy thử. Tiếp đó, Trường chạy xe về cất giấu tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tam Phước để chiếm đoạt.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Tam Phước cùng Đội cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành xác minh điều tra. Hai ngày sau đó, lực lượng Công an H.Châu Thành bắt được Trường cùng xe máy tang vật.