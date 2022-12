Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nhóm nghi phạm cướp giật, trộm cắp tài sản

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoà Thành cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Đông (36 tuổi), Huỳnh Công Bằng (33 tuổi, cùng ngụ TX.Hoà Thành) và Lê Hồng Thanh (35 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2.12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Hòa Thành phối hợp Công an P.Long Thành Trung và Công an xã Trường Tây bắt khẩn cấp Đông, Bằng và Thanh về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tải sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TX.Hòa Thành.

Cụ thể, khoảng tháng 7.2022, Bằng rủ Đông đột nhập vào nhà bà P.K.H. (39 tuổi, ấp Long Hải, xã Trường Tây , TX.Hòa Thành) lấy trộm 1 laptop, 40 triệu đồng, 2 hột xoàn, 1 cặp bông tai, 1 máy camera. Cả 2 mang số đồ trộm được đi bán, lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.





Tiếp đó, ngày 23.11, Bằng chở Thanh đến khu vực gần chợ Long Hải thuộc xã Trường Tây, TX.Hòa Thành thì phát hiện bà Đ.T.D. (65 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành) đang điều khiển xe máy, có đeo dây chuyền vàng. Cả 2 chạy bám theo phía sau đến đoạn đường vắng thì Bằng áp sát xe bà D. để Thanh giật sợi dây chuyền, sau đó cả hai tẩu thoát .

Sau khi cướp giật được dây chuyền, cả hai mang đến tiệm vàng ở xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu bán được 17 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Bước đầu xác định, cả 3 người đều nghiện ma túy và từng có 2 đến 3 tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.. Và mới chấp hành xong án phạt tù từ đầu năm 2022.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TX. Hòa Thành đang điều tra làm rõ hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản của Đông, Bằng và Thanh.