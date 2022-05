Công an Bình Dương kiến nghị nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để TP.HCM điều tra

Theo đại tá Chính, trước đó Công an Bình Dương nhận được 7 đơn thư tố cáo của các cá nhân trong đó có ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển…, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) về hành vi lăng mạ, xúc phạm, làm nhục người khác… trên mạng xã hội.

Ngày 24.3, Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', liên quan đến bà Hằng để điều tra độc lập với TP.HCM.





Tuy nhiên, đại tá Chính cho biết do có cùng nội dung, tính chất, người tố cáo và người bị tố cáo nên Công an Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM điều tra.