Công an Bình Dương: Người đàn ông tự thiêu có dấu hiệu thần kinh không ổn định

Chiều 4.9, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức liên quan đến người đàn ông tự thiêu trước cổng trụ sở Công an TP.Thủ Dầu Một. Theo đó, công an xác định người này có dấu hiệu thần kinh không ổn định.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, người đàn ông tự thiêu là Nguyễn Duy Th. (28 tuổi, ngụ Khánh Hòa). Qua làm việc của công an với thân nhân gia đình cho biết Th. có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày 4.9, Th. mang theo 2 bịch ni lông có chứa xăng đến cổng trụ sở Công an TP.Thủ Dầu Một (đường Yersin, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Sau đó, Th. ném một bịch về phía cổng Công an TP.Thủ Dầu Một thì bị lực lượng cảnh sát bảo vệ phát hiện, ngăn cản và khống chế.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc H.G

Trong lúc giằng co với cảnh sát bảo vệ, Th. đã lấy bịch xăng còn lại tưới lên người rồi phóng hỏa.

Lúc này, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, đưa Th. đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện Th. vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã cử các đơn vị nghiệp vụ đến phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.