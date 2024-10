Công an Bình Tân tìm nam công nhân mất liên lạc với gia đình hơn tháng nay

Ngày 24.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang thụ lý điều tra, xác minh tin báo của người dân về vụ một nam công nhân ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình.



Anh Hồ Đông Minh ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với người thân hơn tháng nay ẢNH: CACC

Theo trình báo của bà Trương Bích Phụng, con trai của bà là Hồ Đông Minh (24 tuổi, ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) làm công nhân, ra khỏi nhà từ ngày 15.9 rồi mất liên lạc với gia đình đến nay, chưa thấy về. Gia đình đã tìm kiếm Minh nhiều nơi nhưng không gặp nên báo công an.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã phát thông báo đến công an 10 phường thuộc Công an Q.Bình Tân cũng như công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (Công an TP.HCM) về việc tìm người đối với Hồ Đông Minh đến các đơn vị có liên quan được biết.

Nếu phát hiện anh Hồ Đông Minh thì thông báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân, TP.HCM (địa chỉ số 1114 quốc lộ 1, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM, gặp ông Trần Đức Trung, số điện thoại 0933070388) để phối hợp, tiếp nhận.