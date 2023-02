Bị can Ninh Thị Vân Anh, hay còn nổi tiếng trên mạng với tên gọi khác là Tina Dương bị cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận kết luận có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tội danh và hình phạt được quy định tại Khoản 4 Điều 175 và điểm c, Khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự.

Đề nghị truy tố 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh hai tội danh

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Thuận, anh Dương Quốc Thái (40 tuổi, trú TP.HCM) là chủ sở hữu của xe ô tô VINFAST LUX BS 51H – 242.74.

Ngày 1.12.2021, anh Thái cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (Q.Tân Bình, TP.HCM) thuê chiếc xe ô tô biển số 51H – 242.74 theo hợp đồng, mục đích là để cho thuê xe ôtô tự lái.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đọc lệnh bắt giam Ninh Thị Vân Anh, tức Tina Dương CTV

Đến ngày 24.01.2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty Gia Đình Việt để thuê xe ô tô tự lái và yêu cầu công ty giao xe tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau đó công ty này đã cho nhân viên đem xe ô tô 51H – 242.74 ra TP.Phan Thiết giao cho Tina Dương thuê theo hợp đồng là 3 tháng (kể từ ngày 24.1.2022) với số tiền 45 triệu đồng, cộng thêm 5 triệu đồng chi phí đem xe ra Phan Thiết là 50 triệu đồng.

Đến ngày 24.4.2022 hết hợp đồng thuê xe thì phía công ty cho thuê xe nhiều lần liên lạc với Tina Dương để yêu cầu trả lại xe và trả nốt số tiền còn thiếu, nhưng Tina Dương cố tình trốn tránh, không trả cả xe và tiền.

Đến tháng 5.2022, Tina Dương đến Ninh Bình, cùng một người khác mở cửa hàng bán trái cây.

Chiếc xe ô tô tang vật được đưa từ Ninh Bình về Bình Thuận phục vụ điều tra Q.H

Cùng thời điểm này Tina Dương mua trả góp 2 chiếc sim điện thoại số 0966777.999 và 0977176666 của anh Nguyễn Văn Minh, ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương với giá hơn 500 triệu đồng nhưng chưa đủ tiền để trả.

Ngày 9.6.2022, Tina Dương đem chiếc xe ô tô BS 51H - 242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội, có tiệm rửa xe ngay sát cửa hàng bán trái cây của Tina Dương).

Sau khi thỏa thuận, anh Hiếu đưa trước tiền đặt cọc cho Tina Dương 160 triệu đồng. Anh Hiếu tiếp tục chuyển tiền cho Tina Dương nhiều lần nữa tổng cộng là 390 triệu đồng. Sau đó, Tina Dương vào TP.HCM đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký ô tô cho xe 51H - 242.74 rồi giao cho người mua và hứa khi nào làm xong giấy tờ sang tên sẽ chuyển trả nốt số tiền còn thiếu là 600 triệu đồng.

Đến ngày 30.6.2022, đúng hẹn ngày làm giấy sang tên nhưng Tina Dương không đến như giao ước với người mua và cố tình trốn tránh.

Tina Dương một thời nổi tiếng trên các trang mạng xã hội như một "hot girl" nhưng bị tố cáo vay mượn tiền của nhiều người không trả Q.H





Trong thời gian này, công ty cho Tina Dương thuê xe yêu cầu trả xe nhưng không liên lạc được, do vậy đã lần theo định vị xe và phát hiện xe đang để ở TP.Ninh Bình nên đã đến Công an TP.Ninh Bình tố cáo Tina Dương về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thời điểm đó, Tina Dương thiếu nợ tiền nhiều người mà không trả, nên ngày 8.7.2022 đã bỏ đi khỏi Ninh Bình về lại TP.HCM và sau đó đến TP.Phan Thiết (Bình Thuận) để sinh sống thì bị Cơ quan CSĐT- Công an TP.Phan Thiết mời làm việc do có nhiều đơn tố cáo liên quan.

Ngày 5.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) đã chuyển tin báo trên đến Công an TP.Phan Thiết để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 12.10.2022, Viện KSND TP.Phan Thiết ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra Ninh Thị Vân Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như kể trên.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết hợp với lời khai nhận tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có đủ cơ sở kết luận Ninh Thị Vân Anh đã có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Vì vậy, hành vi của Tina Dương phải chịu trách nhiệm về việc chiếm đoạt của Công ty cổ phần Gia Đình Việt với số tiền (đã giám định) là 774.285.345 đồng. Đồng thời, bị can còn làm giả giấy đăng ký xe để bán tiếp cho anh Bùi Đức Hiếu.

Hành vi của Ninh Thị Vân Anh thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nên cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ ở Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án, kèm bản kết luận điều tra đến Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh, tức Tina Dương.