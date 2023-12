Công an Bình Thuận triệt phá vụ khai thác vàng trái phép cực lớn giáp Lâm Đồng

Ngày 9.12, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, vụ khai thác vàng trái phép quy mô cực lớn (ở vị trí trước đây Thanh Niên từng đưa tin) đã bị Công an Bình Thuận triệt phá vào rạng sáng cùng ngày. Vụ khai thác khoáng sản (vàng) trái phép quy mô rất lớn được tồn tại từ rất lâu.



Một người trong nhóm khai thác vàng trái phép bị công an bắt giữ A.N

Theo đó, vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nay (9.12), Công an tỉnh Bình Thuận huy động 150 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Viện KSND cùng cấp, Sở TN-MT và UBND H.Bắc Bình, UBND xã Phan Sơn đồng loạt ập vào mỏ vàng trái phép này kiểm tra.

Tại đây, công an bắt quả tang 28 "vàng tặc" đang phân loại, tuyển rửa quặng vàng, thu hồi kim loại nặng.

Lấy lời khai ngay tại hiện trường sáng nay 9.12 A.N

Vị trí mỏ vàng trái phép này tại khu vực ngách đào giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, H.Bắc Bình (giáp ranh với H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Hóa chất thu giữ tại hiện trường A.N

Theo nguồn tin ban đầu của PV Thanh Niên, tại hiện trường, Công an Bình Thuận thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: 2 xe múc, 2 xe máy cày, máy xay đá, nhiều máy bơm, 2 xe ô tô bán tải. Các "phu vàng" gồm 28 người đang thực hiện việc khai thác, đãi, phân loại kim loại màu vàng đã bị các lực lượng thuộc Công an Bình Thuận bắt giữ.

Những "phu vàng" bị bất ngờ bắt giữ không kịp trở tay A.N

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại (nghi là xyanua) phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo trước khi bí mật đánh án A.N

Đây là chuyên án của Công an Bình Thuận thiết lập, do đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an Bình Thuận và đại tá Đinh Kim Lập- Thủ trường Cơ quan CSĐT- Phó giám đốc Công an Bình Thuận, trực tiếp chỉ huy đánh án tại hiện trường.

Đại tá Đinh Kim Lập. Phó giám đốc Công an Bình Thuận, công bố kế hoạch triệt phá mỏ vàng trái phép A.N

Khoảng 150 cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận hành quân xuyên đêm, bất ngờ vào rừng lúc rạng sáng, khiến các nghi phạm không kịp trở tay.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và Công an Bình Thuận phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Thanh Niên đã từng phản ánh một vụ khai thác vàng trái phép ở vị trí này.