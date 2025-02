Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết mọi tình hình an ninh trật tự tại địa phương

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa trả lời những vấn đề xoay quanh việc thực hiện sắp xếp mô hình công an từ 4 cấp thành 3 cấp và tiếp nhận 5 nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Mô hình công an 3 cấp

Theo đại tướng Lương Tam Quang, thời gian tới, lực lượng công an nhân dân (CAND) sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, gồm quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Cạnh đó, Bộ Công an cũng sẽ tiếp nhận các tổng công ty để xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp.

"So với những lần trước đây, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần này của Bộ Công an được tiến hành đồng bộ cùng với tổng kết Nghị quyết số 18 của các cấp, các ngành, trong thời gian rất ngắn; song cũng giống các lần trước, đều có khối lượng công việc hết sức lớn, tiến hành với trách nhiệm rất cao, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn lực lượng với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang Ảnh: TRẦN CƯỜNG

Chia sẻ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đại tướng Lương Tam Quang, việc tổ chức bộ máy theo 4 cấp công an "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư đồng ý chủ trương sắp xếp mô hình công an 4 cấp thành 3 cấp. Đối với công an địa phương, điều chỉnh phương châm "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" sang "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".

"Công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở", Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Sẽ kết thúc hoạt động gần 700 công an cấp huyện

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng gần 6.000 đội thuộc công an cấp huyện.

"Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân.

Tiến hành bố trí, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, bố trí, tăng cường cán bộ phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa", đại tướng Lương Tam Quang cho hay.

Theo đại tướng Lương Tam Quang, chủ trương của Bộ Chính trị là duy trì, bảo đảm biên chế lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

"Bộ Công an tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ các bộ, ngành nên không khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ, đồng thời, vẫn tích cực thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp phẩm chất, năng lực yếu kém", Bộ trưởng Bộ Công an nói và cho biết việc đánh giá năng lực cán bộ và hiệu quả công tác sẽ được đo lường bằng chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; sự hài lòng của nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về an ninh, trật tự.