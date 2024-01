Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thăm, chúc tết, tặng quà 11 xã biên giới

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Xuân biên giới, tết hải đảo" của Trung ương Đoàn và kế hoạch chương trình "Xuân tình nguyện" của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại các xã biên giới, đoàn đã thăm, chúc tết và tặng quà cho các đơn vị công an xã, tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị gần 200 triệu đồng; gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, máy vi tính, ti vi... từ nguồn kinh phí huy động sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ và ủng hộ của các đơn vị.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chúc tết, tặng quà Công an xã biên giới Nghĩa Thuận, H.Quản Bạ, Hà Giang TRUNG HIẾU

11 xã biên giới được thăm, chúc tết và tặng quà là các xã có cán bộ của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đến tăng cường công tác, cũng là các xã biên giới có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.





Người dân xã biên giới Sóc Hà, H.Hà Quảng, Cao Bằng nhận quà tết của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. TRUNG HIẾU

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thăm, chúc tết, tặng quà Công an xã và nhân dân xã biên giới Sóc Hà, H.Hà Quảng, Cao Bằng. TRUNG HIẾU

Đây là hoạt động thường niên của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất mỗi khi tết đến, xuân về nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ các công an xã biên giới cũng như chăm lo cho mỗi người dân đều có một mùa xuân mới yên vui, tăng cường công tác dân vận, mối quan hệ gắn bó và thể hiện hình ảnh của lực lượng CAND tại các địa bàn vùng cao, xa xôi.

Công an xã biên giới xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, Quảng Nam nhận quà tết từ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. TRUNG HIẾU

Công an và bà con nhân dân các xã biên giới mà đoàn đến thăm, chúc tết và tặng quà cũng đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng công an và nhân dân các địa bàn biên giới xa xôi, góp phần vào cùng với lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.