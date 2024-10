Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chung tay với người dân Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão số 3

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao quà cho người dân xã Nậm Mòn. ẢNH: TRUNG HIẾU

Nậm Lúc và Nâm Mòn là 2 xã bị thiệt hại nặng nề nhất của H.Bắc Hà trong cơn bão số 3 vừa qua. Tại 2 xã này, có tổng cộng 160 phần quà với tổng trị giá 220 triệu đồng đã được trao tặng cho các gia đình có người thiệt mạng; mất nhà ở do sạt lở, lũ quét; trẻ em mồ côi; UBND, Công an 2 xã, Trường trung học bán trú và Trường mầm non xã Nậm Mòn bị thiệt hại do bão lũ....

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao quà cho người dân xã Nậm Lúc. ẢNH: TRUNG HIẾU

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, toàn bộ số tiền quà tặng nói trên là do cán bộ chiến sĩ công an trong đơn vị quyên góp, ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân bị thiệt hại do bão lũ; phần nào hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.