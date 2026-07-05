Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tặng nhà cho lực lượng ANTT cơ sở khó khăn

Căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí 130 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ đơn vị chung tay hỗ trợ; với mong muốn giúp gia đình ông Dễ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao tặng nhà 19/8 cho ông Bùi Văn Dễ ẢNH: TRUNG HIẾU

Được biết, gia đình ông Dễ thuộc hộ cận nghèo và đang nuôi hai cháu ngoại mồ côi (trong đó có cháu bẩm sinh bệnh thần kinh, bại liệt và cháu đang tuổi đi học).

Tại buổi lễ bàn giao, thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng đồng đội đã gửi lời chúc mừng gia đình ông Dễ nhận được nhận nhà mới; đồng thời động viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới, ông Dễ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng chính quyền địa phương. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.