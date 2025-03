Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất về Long An trao tặng 3 Ngôi nhà 19/8

Trung tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã đến tham dự buổi lễ.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Chính phủ và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (2.5.1975 - 2.5.2025).

Được biết, 3 "Ngôi nhà 19/8" lần này được trao cho 3 hộ gia đình ở 3 xã của H.Đức Hòa gồm Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc và Mỹ Bình. Mỗi ngôi nhà trị giá 125 triệu đồng (trong đó đơn vị ủng hộ 85 triệu đồng, người thụ hưởng và chính quyền địa phương đóng góp 40 triệu đồng). Đây là những ngôi nhà mới, khang trang, sẽ là nơi an cư lạc nghiệp cho các hộ gia đình có thành viên đóng góp sức lực và tâm huyết để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đơn vị cũng đã gửi tặng một số phần quà đến lực lượng công an xã tại đây.

Trao tặng Ngôi nhà 19/8 cho gia đình anh Võ Tấn Minh, xã Bình Hòa Bắc, H.Đức Huệ, tỉnh Long An ẢNH: TRUNG HIẾU

Ngoài ra, đơn vị còn trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn H.Đức Huệ, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực cho các em vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Tổng giá trị xây dựng nhà và quà tặng gần 300 triệu đồng là do các bộ chiến sĩ Đội Kiểm soát XNC3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ủng hộ và vận động hỗ trợ.