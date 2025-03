Công an Đắk Lắk kiểm tra nhà máy sản xuất kẹo rau củ Kera

Ngày 15.3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật đối với Công ty CP Asia Life (địa chỉ xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đơn vị đối tác sản xuất kẹo rau củ Kera cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP.HCM).

Theo nguồn tin, cơ quan công an đang làm việc, chưa thông tin về kết quả cụ thể.

Trước đó, một số quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và sản xuất tại Công ty CP Asia Life được cho có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Công ty CP Asia Life tại Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo sản phẩm viên kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Đồng thời đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện sản xuất tại Công ty CP Asia Life đối với sản phẩm viên kẹo rau củ Kera.

Sau khi kiểm tra, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh gửi Cục An toàn thực phẩm về kết quả kiểm tra đối với Công ty CP Asia Life. Nội dung kiểm tra gồm: hồ sơ pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty; quy trình sản xuất thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm; hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm.

Khu vực nhà máy sản xuất kẹo rau củ Kera của Công ty CP Asia Life ẢNH: HỮU TÚ

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies (kẹo rau củ Kera, định lượng 96 g/hộp) sản xuất tại công ty và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ xem xét xử lý và báo cáo Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Theo Công ty CP Asia Life, doanh nghiệp này chỉ hợp tác gia công và cung cấp sản phẩm theo đơn hàng cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Sản phẩm kẹo Kera được CP Tập đoàn Chị Em Rọt, có sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên, TikToker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội; trong đó nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau" khiến dư luận phản ứng cho rằng quảng cáo lố, gây tranh cãi.