Công an Đắk Lắk thông tin về vụ tai nạn chết người liên quan con trai một giám đốc sở

Ngày 10.7, đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra gần đây trên đại lộ đông - tây TP.Buôn Ma Thuột.

Theo đại tá Quy, vụ tai nạn đau lòng đã cướp đi sinh mạng của một thai phụ và một thiếu niên. Đây cũng là vụ việc nghiêm trọng, nên ngay sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo, yêu cầu Công an TP.Buôn Ma Thuột khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Ông Quy cho biết thêm, thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn liên quan vụ tai nạn trên là P.N.C (16 tuổi, trú P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột). C. là con trai một giám đốc sở tỉnh Đắk Lắk. Chiếc xe do C. điều khiển thuộc sở hữu của bố mình. Khi được hỏi cơ quan công an có khởi tố vụ án để điều tra hay không, đại tá Quy hẹn sẽ trả lời vào một dịp khác.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thai phụ và một thiếu niên tử vong trên đại lộ đông - tây C.T.V

Trước đó, chiều ngày 2.7, C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn (nhãn hiệu Yamaha R1M có dung tích 998 cm3) lưu thông trên đại lộ đông - tây TP.Buôn Ma Thuột.



Khi đến địa phận P.Tự An, xe mô tô của C. đã va chạm với xe máy do chị N.T.H. (25 tuổi, ngụ P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột). Cú va chạm khiến chị H. tử vong tại chỗ, C. tử vong trong bệnh viện. Thời điểm gặp tai nạn, chị H. đang mang thai tháng thứ 5.

Liên quan trách nhiệm của ai?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện tuyến đại lộ đông - tây TP.Buôn Ma Thuột chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu nhưng vẫn cho xe cộ lưu thông qua lại.

Theo ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, các đơn vị liên quan đã chủ quan khi cho xe cộ lưu thông trên đại lộ trên. Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến thai phụ và một thiếu niên tử vong, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã họp, kiểm điểm Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Buôn Ma Thuột và đơn vị thi công (Công ty xây dựng 515).

Ông Thắng cho rằng hạ tầng của đại lộ đông - tây TP.Buôn Ma Thuột cơ bản đã xong. Hiện chỉ còn 3 trạm biến áp chưa lắp đặt được nên chưa có điện chiếu sáng. Sau vụ tai nạn vừa qua, thành phố đã yêu cầu các đơn vị rào chắn, cấm xe cộ lưu thông vào đại lộ đông - tây cho đến khi hoàn thiện.