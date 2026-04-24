Giáo dục Nhà trường

Công an Đắk Lắk vào cuộc vụ hiệu trưởng chỉ đạo giả mạo chữ ký

Hữu Tú
24/04/2026 10:34 GMT+7

Công an Đắk Lắk thu thập hồ sơ vụ hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu chỉ đạo giả mạo chữ ký để trục lợi, cùng nhiều sai phạm quản lý, tài chính.

Ngày 24.4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Châu, cùng kết quả xử lý kỷ luật của Đảng ủy và UBND xã Dray Bhăng. Động thái này nhằm làm rõ các nội dung vi phạm, trong đó có dấu hiệu giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi trong quá trình công tác.

Dấu hiệu giả mạo chữ ký 

Theo kết luận của Đảng ủy xã Dray Bhăng, bà Võ Thị Hường có hàng loạt vi phạm và bị thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng. UBND xã Dray Bhăng cũng đã quyết định cách chức hiệu trưởng đối với bà Hường.

Cơ quan chức năng xác định bà Hường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả và phân bổ chế độ khen thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ.

Ngoài ra, bà Hường còn bị cáo buộc bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định, thiếu khách quan; đồng thời thông đồng, phối hợp để hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi trong thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Đáng chú ý, bà Hường bị xác định đã chỉ đạo chỉnh sửa, thậm chí giả mạo chữ ký và chữ viết trong biên bản họp cha mẹ học sinh. Cùng với đó, việc quản lý, sử dụng quỹ hội phụ huynh bị kết luận không đúng quy định, thiếu minh bạch, đặc biệt trong hoạt động vận động kinh phí mua sắm trang thiết bị.

Không chỉ sai phạm về tài chính, nữ hiệu trưởng còn bị xác định sử dụng con dấu trái pháp luật, có hành vi gian dối, đối phó, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dray Bhăng nhận định bà Hường có biểu hiện quanh co, thiếu trung thực khi giải trình, chưa tự giác nhìn nhận hậu quả vi phạm; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm chưa cao, làm giảm tính thuyết phục trong quá trình kiểm tra.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân có hành vi tiếp tay, liên quan đến vụ việc giả mạo chữ ký và sai lệch hồ sơ.

Đồng thời, Đảng bộ UBND xã Dray Bhăng yêu cầu xử lý theo quy định đối với các giáo viên, nhân viên có hành vi tham gia soạn đơn, chỉnh sửa biên bản, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra; cũng như những trường hợp phối hợp, thông đồng để thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ việc thanh toán các khoản kinh phí, chế độ giảng dạy và kinh phí khen thưởng tại nhà trường, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Vụ việc giả mạo chữ ký tại Trường tiểu học Kim Châu đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

