Công an điều tra vụ Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh

Ngày 25.6, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) đang xác minh, điều tra vụ ca sĩ, người mẫu Châu Bùi trình báo bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ của một studio nổi tiếng trên địa bàn.

Một hình ảnh trích xuất được từ thiết bị quay lén TRANG CÁ NHÂN CỦA CHÂU BÙI

Nguồn tin cho hay, Công an P.Võ Thị Sáu đã xác minh được người đặt camera quay lén Châu Bùi là một nam giới, thuộc nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Trong hôm nay 25.6, Công an P.Võ Thị Sáu sẽ mời 2 bên liên quan đến trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.

Thông tin ban đầu, chiều 23.6, Châu Bùi cùng ê kíp đến thử đồ cho nhãn hàng tại studio trên địa bàn P.Võ Thị Sáu. Ê kíp chọn nhà vệ sinh của studio làm nơi thay đồ. Trước khi thay đồ, nhóm này đã kiểm tra nhà vệ sinh và không thấy điều bất thường.

Trong lúc Châu Bùi thay đồ thì phát hiện ở góc nhà vệ sinh có vật thể hình tròn giấu dưới một chiếc khăn trắng. Nữ người mẫu kiểm tra thì thấy đó là một chiếc đồng hồ cơ, tuy nhiên chiếc đồng hồ này khá nóng và có đèn nhấp nháy.

Kiểm tra sâu hơn, Châu Bùi cùng ê kíp phát hiện đây là thiết bị quay lén, loại ngụy trang đồng hồ đeo tay. Trích xuất hình ảnh từ thiết bị quay lén, Châu Bùi phát hiện nhiều hình ảnh của mình.

Nữ người mẫu sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an P.Võ Thị Sáu và đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo.

Hiện vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh đang được công an điều tra làm rõ.