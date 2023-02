Công an điều tra vụ chìm thuyền chở khách đi chùa làm 1 người tử vong

Chiều 5.2, Công an Đồng Nai cho biết đang phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền chở khách đi chùa khiến 1 người tử vong.

Bàng hoàng vụ lật thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai

Chiếc thuyền gặp nạn sau khi được trục vớt LÊ LÂM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 50 ngày 5.2, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển tàu khách số hiệu ĐN1228 chở theo 12 người (có 1 phụ thuyền) vừa viếng chùa Phước Long (nằm trên cù Lao Ba Sang thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM) về bến đò Xưa (thuộc P.Long Bình Tân) để trả khách.

Khi thuyền rời bến khoảng 200 m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL15108, do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông từ hướng TP.HCM - Đồng Nai).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an Đồng Nai phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.HCM điều tra LÊ LÂM

Cú va chạm khiến thuyền chở khách bị lật, toàn bộ khách trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, những thuyền ở gần đó cùng lực lượng chức năng đã đến ứng cứu, đưa người bị nạn lên bờ, tuy nhiên do bị đuối nước nên chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Đồng Nai đã huy động lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.HCM đến hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người (gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền) lên bờ an toàn. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hương được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chùa Phước Long (còn có tên gọi khác là chùa Châu Đốc 3) nằm trên cù lao Ba Sang giữa sông Đồng Nai, một bên là địa bàn TP.HCM, một bên là Đồng Nai. Mỗi dịp lễ tế, rằm, có rất nhiều người đến viếng chùa. Con đường duy nhất để đến chùa là đò, thuyền từ hướng TP.Thủ Đức hoặc TP.Biên Hòa (Đồng Nai).