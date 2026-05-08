Công an điều tra vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Đình Huy
08/05/2026 07:49 GMT+7

Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc hai vợ chồng bị tài xế xe ôm chở lòng vòng từ bến xe Mỹ Đình đến đoạn đường gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long và thu với giá 700.000 đồng/cuốc xe.

Sáng 8.5, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, điều tra những đối tượng liên quan đến vụ xe ôm thu 700.000 đồng/cuốc xe của hai vợ chồng bắt xe từ bến xe Mỹ Đình về Lai Châu.

Hai vợ chồng bị xe ôm thu 700.000 đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc này gây xôn xao vào tối 7.5, khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị tài xế khu vực này ngăn cản vào bến và chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng hành khách trên phải trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.

Theo lời kể của nạn nhân được người dân quay clip lại, sự việc bắt đầu khi hai vợ chồng họ di chuyển từ Bắc Ninh về đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tại đây, một đối tượng xe ôm đã chủ động tiếp cận và dùng lời lẽ thân mật, tỏ ra quen biết về quê quán và dân tộc của họ để dụ dỗ họ lên xe của mình.

Khi hai vợ chồng đã lên xe, tài xế xe ôm không đưa vào đúng điểm họ mong muốn mà "càng đi càng xa" khiến người vợ tỏ ra sốt ruột và hỏi "sao anh đi xe thế", tài xế đáp lại "yên tâm đi, anh không lừa vợ chồng em đi bán đâu".

Tiếp đó, tài xế đi thêm được một đoạn rồi nói hai vợ chồng nạn nhân trả tiền nhưng người vợ không chịu, nhất định phải đưa họ đến nơi có xe khách mới trả tiền.

Ngay sau đó, các đối tượng đã thực hiện thủ đoạn tách rời hai vợ chồng, ép mỗi người đi một xe ôm. Trên đường di chuyển, thấy tài xế chở vào những đoạn đường vắng vẻ và xa lạ, người vợ lo lắng và tiếp tục hỏi thì đối tượng trấn an bằng cách nói dối là đang "đuổi theo xe khách" ở phía trước.

Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ thì tài xế lập tức thay đổi thái độ, liên tục chửi bới, dùng lời lẽ thô tục để uy hiếp tinh thần người phụ nữ.

Khi đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các đối tượng dừng xe và yêu cầu nạn nhân phải trả 500.000 đồng cho hai xe. Tuy nhiên, sau khi đã nhận đủ số tiền trên, thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, nhóm này tiếp tục đòi thêm 200.000 đồng với lý do "chở đồ nặng".

Đáng chú ý, khi người chồng bức xúc phản ứng và cho rằng đây là hành vi trấn lột, một đối tượng đã bất ngờ rút vật nhọn, nghi là dao ra đe dọa nếu không đưa thêm tiền. Trước sự hung hãn của đối tượng, cặp vợ chồng buộc phải đưa thêm tiền. Tổng số tiền họ bị cưỡng đoạt là 700.000 đồng.

Công an vào cuộc vụ người đồng bào dân tộc tố bị 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe

Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc hai mợ cháu người đồng bào dân tộc tố bị tài xế taxi 'chặt chém' 4,2 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

