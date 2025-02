Công an điều tra vụ học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật tử vong

Chiều 24.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã Mỹ Chánh Tây (H.Phù Mỹ) xảy ra vụ tai nạn do điện giật, khiến 3 em học sinh lớp 9 trên địa bàn bị thương vong. "Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định và Công an H.Phù Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân", ông Lịch nói.

Một đường dây điện được gắn trên trụ kim loại dẫn vào nhà dân ẢNH: HẢI PHONG

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21.2, tại nhà văn hóa thôn Trung Bình (xã Mỹ Chánh Tây), các em L.T.P, N.H.K và T.Q.H (cùng 15 tuổi, ở xã Mỹ Chánh Tây) và một số em khác chơi bóng chuyền.

Trong lúc đang chơi bóng, quả bóng văng ra ngoài, em P., K. và H. định trèo qua hàng rào lưới B40 bao quanh nhà văn hóa thôn Trung Bình để nhặt bóng, nhưng khi vừa chạm vào hàng rào lưới B40 thì cả 3 bị điện giật.

Hậu quả, em P. bị thương nặng dẫn đến tử vong tại Trung tâm Y tế H.Phù Mỹ, em H. và K. bị thương.

Sau khi vụ điện giật xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra hàng rào lưới B40 tại nhà văn hóa thôn Trung Bình, phát hiện tại hàng rào phía bắc có 1 trụ điện bằng kim loại dùng để kéo điện cho một hộ gia đình.