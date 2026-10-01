Công an điều tra vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở Ninh Bình

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip có nội dung nam thanh niên đeo kính đen (chưa rõ danh tính) đến trước khu vực nhà hàng Cường Dê (P.Tây Hoa Lư, Ninh Bình) gây hấn với ông D.V.H (ông H. đang làm việc trước khu vực nhà hàng Cường Dê) và bị ông H. dùng điếu cày đuổi đánh. Các clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh người đàn ông đeo kính đen gây sự với ông H. (người mặc áo trắng) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nội dung đoạn clip cho thấy người đàn ông đeo kính đen, đến gặp ông D.V.H và dùng nhiều lời lẽ thô tục, khiêu khích ông H.

Sau nhiều lần bị người đàn ông đeo kính đen xúc phạm, ông H. đã cầm điếu cày đuổi người đàn ông này.

Người đàn ông đeo kính đen sau đó kêu rằng bị ông H. dùng điếu cày đánh vào người. Các clip cũng do chính người đàn ông đeo kính đen sử dụng điện thoại di động quay lại.

Các clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, một phần do ông D.V.H là người nổi tiếng thời gian qua trên mạng xã hội - người luôn nở nụ cười niềm nở và có điệu vẫy, mời khách rất thân thiện vào nhà hàng Cường Dê để ăn uống.

Ngày 1.10, một lãnh đạo Công an P.Tây Hoa Lư xác nhận, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên. Công an đã tiến hành làm việc với các bên liên quan và hiện chưa có kết luận cụ thể nên chưa thể cung cấp thêm thông tin cho báo chí.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, cho biết sự việc xảy ra chiều 28.9 và ông H. là nhân viên của nhà hàng.

"Trước đó ít hôm, người đàn ông đó (người đàn ông đeo kính đen - PV) đã khà khịa tôi. Riêng trong ngày 28.9 có 2 lần người đàn ông đó gây sự. Lần mà nội dung như clip đăng tải trên mạng là lần 2 trong ngày 28.9. Sáng nay, công an đã đến làm việc rồi, công an cũng kiểm tra hiện trường xảy ra sự việc sáng nay và có mặt cả chú H.", ông Hào nói.