Công an Đồng Nai chưa cung cấp kết quả xử lý nội dung tố cáo YouTuber Long Ngô

Ngày 26.12, PC01 Công an tỉnh Đồng Nai có công văn trả lời liên quan đến các nội dung tố cáo của bà Trương Việt Hà (ngụ Q.3, TP.HCM) đối với ông Ngô Thanh Long (YouTuber Long Ngô", 37 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo PC01, cơ quan này đã nhận được hai phiếu chuyển từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) liên quan đến đơn thư của bà Trương Việt Hà tố cáo YouTuber Long Ngô.

Sau khi nhận được phản ánh của bà Hà, PC01 xác nhận vào tháng 3.2022 đã nhận được đơn tố cáo của bà Hà. Ngày 1.4.2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm phiếu chuyển cho Công an H.Trảng Bom điều tra xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 9.6.2022, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận đơn tố cáo của bà Hà (nội dung giống đơn của bà Hà đã gửi vào tháng 3.2022).





Liên quan đến đơn tố cáo của bà Hà (Công an tỉnh Đồng Nai chuyển cho Công an H.Trảng Bom ngày 1.4.2022), PC01 thông báo cho bà Hà biết là Công an H.Trảng Bom đang thụ lý điều tra nhưng chưa cung cấp kết quả xử lý.

PC01 đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an H.Trảng Bom tiếp tục điều tra xử lý liên quan đến nội dung tố cáo của bà Trương Việt Hà đối với YouTuber Long Ngô. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an H.Trảng Bom giải trình, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an được biết.

Theo bà Việt Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng, YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần, trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng (bị can đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Hà và gia đình. Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà. Trong năm 2022, bà Hà đã hai lần gửi đơn tố cáo YouTube Long Ngô tới Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an.

Liên quan đến nội dung này, trả lời PV Thanh Niên sáng 26.12, lãnh đạo Công an H.Trảng Bom xác nhận vừa nhận được văn bản của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tới liên quan nội dung tố cáo YouTuber Long Ngô, hiện đơn vị này đang kiểm tra lại hồ sơ và sẽ thông tin cho báo chí sau.