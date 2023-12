Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết

Sáng 13.12, Công an Đồng Nai tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh ra quân. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Võ Tấn Đức cũng yêu cầu lực lượng công an đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước tại địa phương.