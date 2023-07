Công an ‘giải cứu’ vụ chuyển khoản nhầm 194 triệu đồng cho người bị tạm giam

Chiều 19.7, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ một chủ doanh nghiệp lấy lại số tiền hơn 194 triệu đồng khi chuyển khoản nhầm cho một người đang bị tạm giam ở Quảng Ngãi.

Anh C.V.V (áo trắng thứ 2 từ phải sang) nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm CÔNG AN H.BÌNH SƠN CUNG CẤP

Theo Công an H.Bình Sơn, ngày 25.5, anh C.V.V, chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại khu kinh tế Dung Quất, trong khi đang chuyển tiền giao dịch làm ăn trên app của một ngân hàng thì bị rơi điện thoại, tay vô tình chạm vào tài khoản giao dịch trước đó nhưng anh lại không kiểm tra ngay tại chỗ.

Sau đó, anh V. mới phát hiện tài khoản của mình đã chuyển 194.992.000 đồng vào tài khoản kia, mà không phải gửi vào tài khoản của đối tác làm ăn. Tài khoản nhận tiền là của ông N.V.T, đang bị tạm giam tại trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian đợi thi hành án phạt tù.

Anh V. đã liên lạc với ngân hàng và trình báo Công an H.Bình Sơn, nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận đơn của anh V., Công an H.Bình Sơn liên hệ với TAND tỉnh Quảng Ngã, trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi, văn phòng công chứng ở TP.Quảng Ngãi để làm các thủ tục, hỗ trợ anh V. nhận lại đúng số tiền đã vô ý chuyển khoản nhầm trước đó.

Công an H.Bình Sơn cho biết thêm, 6 tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 5 vụ việc chuyển khoản nhầm, giúp các tổ chức, cá nhân nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, với tổng số tiền 260 triệu đồng.