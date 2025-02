Công an Hà Nam sẽ sát hạch, cấp GPLX từ đầu tháng 3

Ngày 24.2, công an nhiều địa phương đồng loạt tổ chức tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cho lực lượng CSGT, trong đó có Công an Hà Nội và Hà Nam.



Thời gian tập huấn kéo dài 5 ngày, từ 24 - 28.2. Kết thúc khóa tập huấn, các cán bộ sẽ được cấp thẻ sát hạch viên phục vụ nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp tập huấn tại Hà Nam ẢNH: HỒNG SÂM

Tại Hà Nam, 47 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ được các giảng viên từ Sở GTVT tỉnh Hà Nam, Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về sát hạch, cấp GPLX; quy trình tổ chức, thực hiện sát hạch; hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp GPLX và thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên...

Phát biểu tại lớp tập huấn, đại tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho hay lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về nội dung, trình tự, thủ tục quy định có liên quan và kỹ năng cần thiết trong công tác sát hạch, cấp GPLX; phục vụ kiểm tra, đánh giá để cấp thẻ sát hạch viên, đảm bảo lực lượng CSGT nhanh chóng tiếp nhận được nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Sở GTVT chuyển giao cho công an tỉnh, dự kiến từ ngày 1.3 tới.

Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền đề nghị các cán bộ chấp hành các quy định và nghiêm túc học tập ẢNH: HỒNG SÂM

Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những vướng mắc bất cập trong tổ chức hoạt động thực tiễn để áp dụng vào công tác chuyên môn.

Tại Hà Nội, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cũng nhấn mạnh việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng CSGT về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Do vậy, Công an Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, nghiêm túc.

Đại tá Trần Đình Nghĩa phát biểu lại khai giảng lớp tập huấn ẢNH: D.H

Đại tá Nghĩa cho hay, ngoài phần lý thuyết, các học viên sẽ được hướng dẫn thực hành kỹ năng sát hạch trên thiết bị mô phỏng, sân sát hạch và đường giao thông công cộng. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ trải qua kiểm tra, đánh giá và được cấp thẻ sát hạch viên, nếu đạt yêu cầu.

"Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Công an Hà Nội triển khai nhiệm vụ mới hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cấp GPLX, siết chặt công tác quản lý nhà nước về giao thông trong thời gian tới", đại tá Nghĩa nói.