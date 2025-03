Công an Hà Nội cử 6 chiến sĩ tinh nhuệ tham gia đoàn hỗ trợ Myanmar

Trưa 30.3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia vào đoàn cứu trợ của Bộ Công an, sang Myanmar hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

6 chiến sĩ của PC07 Công an Hà Nội chụp ảnh cùng lãnh đạo phòng ẢNH: CHU THÚY

6 cán bộ, chỉ huy tham gia đoàn công tác của Bộ Công an, gồm: trung tá Nguyễn Đình Dương, đại úy Lê Diên Anh, thượng úy Dương Văn Linh, đại úy Kiều Văn Dũng, thượng úy Nguyễn Quốc Cường và đại úy Bùi Minh Đức.

PC07 Hà Nội cho hay, 6 cán bộ tham gia đoàn cứu trợ đều là những chiến sĩ tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo bài bản, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.

Lực lượng PCCC và CNCH chuẩn bị các vật phẩm lên đường nhận nhiệm vụ ẢNH: C.A

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07, cho biết đây là chuyến công tác ý nghĩa, đầy tự hào của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thủ đô xuất phát từ tinh thần đoàn kết, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát mà đất nước và nhân dân Myanmar đang phải đối mặt.

Đại tá Hiếu đề nghị các chiến sĩ tham gia đoàn công tác phải chấp hành nghiêm điều lệnh chiến đấu, mệnh lệnh của trưởng đoàn và phát huy năng lực, kinh nghiệm, nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các thành viên, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an toàn trở về.

Theo Bộ Công an, đoàn cứu hộ lần này của Bộ Công an Việt Nam sẽ gồm 26 cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH, do đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, làm trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn gồm lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khẩn cấp; cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sĩ; 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Dự kiến 12 giờ 30 trưa 30.3, lễ xuất quân sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an, đoàn công tác sẽ có mặt tại Myanmar và tổ chức cứu trợ trong 10 ngày với các hoạt động tìm kiếm người; khám chữa bệnh; khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.