Công an Hà Nội thông tin vụ hai vợ chồng bị đe dọa thu 700.000 đồng/cuốc xe

Chiều 8.5, Công an TP.Hà Nội đã thông tin về vụ việc cặp vợ chồng quê tỉnh Lai Châu bị tài xế xe ôm dùng dao đe doạ, thu 700.000 đồng/cuốc xe từ bến xe Mỹ Đình - bến xe buýt thôn Bầu (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo đó, tối 7.5, sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sự việc trên, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến 9 giờ 30 ngày 8.5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi; trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, khoảng 18 giờ 30 ngày 7.5, chị T. (30 tuổi, trú tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu.

Khi đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu. Khi đến bến xe buýt, mặc dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng.

Vợ chồng chị T. không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T. đe doạ. Do hoảng sợ nên chị T. đã đưa 200.000 đồng cho đối tượng.

Công an Hà Nội xác định, Nguyễn Lê Khôi từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng và những người liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.