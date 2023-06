Công an Hải Phòng đã bắt được nghi phạm sát hại cháu ruột

Trưa 18.6, đại tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm Trần Hữu Côn (59 tuổi, trú tại TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khi y đang đi bộ trên quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng).

Nghi phạm Trần Hữu Côn

Ngay sau khi bị bắt, nghi phạm Côn đã được di lý về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Bước đầu nghi phạm này khai nhận hành vi sát hại cháu ruột của mình là Trần Công Nguyên (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Phú Hải 1, P.Đa Phúc, Q.Dương Kinh) vào đêm 16.6.

Trước đó, ngày 17.6, Công an Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng) nhận được tin báo của gia đình bà Thảo (trú tại tổ dân phố Phúc Hải 1, P.Đa Phúc) về việc con trai bà là anh Trần Công Nguyên tử vong trên giường ngủ có dấu hiệu bất thường.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại bằng điện; nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Nguyên là người chú ruột tên Trần Hữu Côn.

Trong đêm 16.6, nạn nhân và nghi phạm ngủ cùng phòng với nhau. Tuy nhiên, đến sáng 17.6, gia đình bà Thảo phát hiện anh Nguyên tử vong trên giường với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, bên cạnh là sợi dây điện; còn Trần Hữu Côn đã đi khỏi nhà này.

Từ dữ liệu camera an ninh của các nhà dân, công an xác định Trần Hữu Côn đi bộ dọc tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội vào sáng sớm 17.6, qua địa bàn các quận huyện: Dương Kinh, Kiến Thụy, An Lão. Công an TP.Hải Phòng đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm.

Sáng nay 18.6, người dân xã Đại Thắng (H.Tiên Lãng) phát hiện người có đặc điểm giống Trần Hữu Côn nên đã điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng nói trên đang được Công an TP.Hải Phòng điều tra.