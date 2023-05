Công an H.Bình Chánh tìm nạn nhân nhóm móc túi ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 26.3, ông H.V.T (51 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú H.Bình Chánh) là bảo vệ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ở H.Bình Chánh, phát hiện 2 người nghi vấn Lý Diệp Châu và Phạm Thị Tuyết Mai có hành vi trộm cắp tài sản nên giữ lại rồi trình báo công an.



Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, H.Bình Chánh TRẦN KHA

Qua truy xét mở rộng, công an mời 2 đồng phạm là Nguyễn Văn Tâm và Trịnh Thị Ngang về làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản là điện thoại di động (ĐTDĐ) của các nạn nhân tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong khoảng thời gian tháng 11.2022 đến 12.2022.

Tài sản trộm được, Tâm đem bán, sau đó chia tiền cho cả nhóm tiêu xài.

Theo công an, dù mất tài sản nhưng không có trường hợp nào đến công an trình báo trong thời gian này (tháng 11.2022 đến 12.2022). Quá trình truy xét, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được người bị hại nào liên quan các vụ trộm trên.

Châu từng có một tiền án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 2020 và 1 tiền sự về hành vi tương tự. Ngang có 2 tiền sự về trộm cắp tài sản. Riêng Tâm đang bị Công an Q.5 truy nã về tội trộm cắp tài sản nên Công an H.Bình Chánh tạm bàn giao người này cho Công an Q.5 xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an H.Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của các vụ trộm trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh để trình báo (gặp điều tra viên Lê Văn Thanh Tâm, 0909268980).