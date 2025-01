Công an H.Nhà Bè truy tìm người phục vụ công tác điều tra

Quyết định truy tìm ghi rõ người có lai lịch như sau: Họ và tên: Châu Quốc Đạt; Sinh ngày: 12.2.1997; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Số CCCD: 079097019564; Nơi đăng ký thường trú: 01 Phạm Hữu Lầu, ấp 21, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM; Chỗ ở khác: không; Nghề ngiệp, nơi làm việc: thợ sắt; Họ và tên cha: Châu Quốc Lộc, sinh năm: 1972; Họ và tên mẹ: Lê Thị Hồng Oanh, sinh năm: 1979.

Ảnh nhận dạng Châu Quốc Đạt ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Châu Quốc Đạt là đối tượng bị nghi vấn thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh tố giác về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Nhà Bè, TP.HCM được giao chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định.

Đề nghị các cơ quan: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.HCM; Công an 20 quận, huyện, Công an TP.Thủ Đức, Công an các xã, thị trấn thuộc Công an H.Nhà Bè; phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy Châu Quốc Đạt, đề nghị thông báo ngay cho Công an H.Nhà Bè; địa chỉ: số 335 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân (H.Nhà Bè, TP.HCM), gặp điều tra viên Hoàng Đình Dụng (số điện thoại: 0283.7851.657) để phối hợp xử lý hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.