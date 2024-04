Công an Hưng Yên tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 1.700 tỉ đồng

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa, ngày 24.1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thăng Long; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, trú tại xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty Thăng Long. Bị can Hùng được xác định là chủ mưu bán trái phép hàng nghìn lô đất tại dự án khu đô thị phía bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía nam QL5 do Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.