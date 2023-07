Công an huyện đừng cảm thấy khó chịu nếu công an xã phát biểu có ‘đụng chạm’

Đó là phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 10.7.

Lãnh đạo công an xã phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại LÊ LÂM

Theo đó, chiều 10.7, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai diễn ra buổi đối thoại giữa Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo công an các xã, thị trấn đã phản ánh nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề hiện đang khó khăn, vướng mắc như xây trụ sở làm việc riêng; cung cấp trang thiết phục vụ công tác; tăng quân số chính quy, họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian đi lại, nhất các xã ở xa trung tâm tỉnh; thanh quyết toán tiền đề án 06, cấp CCCD; cấp công tác phí, kinh phí đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc...

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi đối thoại LÊ LÂM

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn. "Mình phải hết sức cầu thị, mong các đồng chí đừng khó chịu nếu cảm giác các phát biểu hơi đụng chạm. Cái này tốt, là đối thoại mà", thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói.

Đồng thời, thiếu tướng Quang có lời cám ơn đến lực lượng công an xã trong thời gian qua đã nỗ lực bám sát cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều địa phương đã đi đầu thực hiện rất hiệu quả 2 đề án là cấp CCCD gắn chíp và đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia - PV).

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát lại công tác nhân sự để đảm bảo mỗi xã có 5 công an chính quy trở lên; thực hiện các chính sách về lương, phụ cấp; triển khai đề án xây dựng trụ sở công an xã và trang bị cho mỗi đơn vị ít nhất 1 ô tô để phục vụ công tác.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân công an xã, thị trấn LÊ LÂM

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tính đến 15.6, đơn này đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy công tác tại công an 130 xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện nay, tất cả các xã ở Đồng Nai đều đã được bố trí 5 công an xã chính quy theo quy định.

Về trụ sở, hiện còn khoảng trên 60 đơn vị chưa có trụ sở độc lập, còn ở chung với UBND xã, thị trấn. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai xây dựng trụ sở riêng cho các xã còn lại, dự kiến đến 2025 sẽ hoàn thành.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương, khen thưởng.