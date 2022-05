Công an huyện, xã đồng loạt triển khai đăng ký, cấp biển số xe cho người dân

Đồng Tháp: 'Lấy biển số xe rất nhanh!'

Trong ngày 21.5, công an các huyện, thành phố và 111 đơn vị công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt triển khai đăng ký xe, cấp biển số xe cho người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết công an tỉnh đã bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe ở công an cấp huyện, xã. Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 290 cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại Công an H.Cao Lãnh và các xã trên địa bàn H.Cao Lãnh, người dân đến thực hiện thủ tục đăng ký xe nhanh và rất hài lòng.

Tại TP.Sa Đéc, người dân rất vui vì thủ tục được thực hiện nhanh chóng. Chị Nguyễn Thị Kim Mai (32 tuổi, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) đến Công an xã Tân Khánh Đông làm thủ tục và đăng ký mới xe máy, cho biết: “Các anh công an hướng dẫn rất tận tình, đăng ký và lấy biển số xe rất nhanh. Đỡ mất thời gian, công sức nên tôi rất hài lòng”.

Vĩnh Long: Chỉ mất 10 phút để đăng ký biển số xe ô tô

Ngày 21.5, 6 huyện, thị xã (trừ H.Long Hồ và TP.Vĩnh Long) và công an 71 xã, phường ở Vĩnh Long bắt đầu thực hiện cấp đổi biển số xe ô tô và xe máy. Trong ngày đầu tiên, người dân chỉ mất khoảng 10 phút để làm thủ tục cấp mới biển số xe ô tô.

Đến Đội CSGT-TT, Công an H.Vũng Liêm để đăng ký 2 xe tải vừa mua, anh Trương Văn Nhơn (ngụ xã Hiếu Thành) cho biết, trước đây anh phải vượt hơn 40 km để đến Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đăng ký xe thì nay chỉ cần đến công an huyện gần nhà.

Chỉ trong khoảng hơn 10 phút, anh Nhơn đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nhận biển số xe. “Trước đây, mua ô tô phải đăng ký trên tỉnh, đi xa, mất thời gian chờ đợi. Nay chỉ cần đến đây, quá tiện cho người dân”, anh Nhơn phấn khởi nói.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết qua ngày đầu kiểm tra đối với 71 xã, phường, nhìn chung người dân đến đăng ký xe rất phấn khởi. “Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác đăng ký xe đối với công an cấp xã, Phòng CSGT phối hợp Phòng Tham mưu Công an tỉnh và trưởng công an cấp huyện, thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn. Đối với những xã chưa được phân cấp đăng ký xe, công an huyện tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân đến công huyện đăng ký", đại tá Huỳnh Thanh Mộng cho biết.