Từ 21.5, công an cấp xã ở Vĩnh Long và Trà Vinh được cấp biển số xe

Vĩnh Long có 71 đơn vị cấp xã được cấp biển số xe

Ngày 20.5, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã đến kiểm tra các điểm được thực hiện cấp, đổi biển số xe ở các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị và Công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá các điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đăng ký xe của công an cấp huyện và cấp xã; Tham mưu ban hành quyết định quy định phân cấp công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bên cạnh đó, đã tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cho 250 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo người trực tiếp làm nhiệm vụ nắm vững kiến thức, nghiệp vụ về thực hiện quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện việc phân cấp tại công an 5 huyện, thị xã (trừ H.Long Hồ và TP.Vĩnh Long) được đăng ký, cấp đổi biển số xe ô tô, xe máy (trừ các xe theo quy định) và 71 đơn vị công an cấp xã đủ điều kiện cấp đổi biển số xe mô tô, xe máy, xe máy điện… kể từ ngày 21.5.

Trà Vinh có 66 đơn vị công an cấp xã được phép cấp biển số xe

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã ký quyết định về việc phân cấp bổ sung công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong Công an tỉnh Trà Vinh, có hiệu lực kể từ ngày 21.5.

Theo đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô theo quy định (trừ Công an TP.Trà Vinh) và các loại xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự (trừ Công an H.Châu Thành và TP.Trà Vinh).

Có 66 đơn vị công an cấp xã được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Việc phân cấp công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy tới cấp xã và xe ô tô tới cấp huyện nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức của nhân dân theo chủ trương của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an.