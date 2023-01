Công an Kiên Giang truy nã đặc biệt bị can giết người ở Phú Quốc

Ngày 31.1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Đăng Khoa (40 tuổi, thường trú TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp, Kiên Giang; tạm trú P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ của công an, đêm 9.3.2022, tại quán karaoke ở P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, Khoa cùng nhiều người khác tham gia hành hung ông T.H.G (54 tuổi) đến tử vong.

Nhiều nghi phạm gây án đã bị khởi tố và bắt giam; riêng Khoa vừa bị khởi tố ngày 3.1.2023 về hành vi giết người. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định Khoa đã bỏ trốn 4 ngày trước khi có quyết định khởi tố bị can nên ban hành quyết định truy nã đặc biệt.