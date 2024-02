Bắt kẻ dùng súng cướp ngân hàng chiều 28 tết ở Lâm Đồng

Sáng 8.2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa truy bắt được nghi phạm dùng súng uy hiếp, cướp ngân hàng lấy 3 tỉ đồng rồi tẩu thoát, vào chiều 28 tết (ngày 7.2).

Nghi phạm tên Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh; thường trú tại Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng) bị bắt khi đang chạy xe máy lẩn trốn tại H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Nguyễn Thành Trung, nghi phạm cướp ngân hàng lấy 3 tỉ đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo truy xét tên cướp ngân hàng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, cùng Công an H.Đức Trọng và công an các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh... phối hợp truy lùng và chốt chặn khắp các tuyến đường tỉnh và quốc lộ 20, 27, 28 để truy bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng.

Lực lượng công an chốt chặn khắp các ngả đường truy bắt tên cướp ngân hàng CTV

Đến khoảng 2 giờ ngày 8.2, lực lượng công an bắt tên cướp ngân hàng, tại H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cùng tang vật khoảng 3 tỉ đồng.

Tang vật vụ cướp ngân hàng ở H.Đức Trọng CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã phản ánh, thông tin ban đầu vụ cướp xảy ra khoảng 15 giờ 10 chiều 7.2. Theo hình ảnh camera ghi lại tên cướp đi xe máy mặc đồ màu đen, giày đen, đội mũ kết, bịt khẩu trang, xông vào chi nhánh một ngân hàng nằm trên QL20, TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng (Lâm Đồng).

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đức Trọng CTV

Thời điểm trên, tên cướp vào chi nhánh ngân hàng, ngồi ở hàng ghế chờ giao dịch. Bất ngờ rút súng ngắn uy hiếp, rồi quăng ba lô vào trong quầy giao dịch buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô và đưa cho hắn. Khi nhân viên ngân hàng ẩn nấp, tên cướp nhảy vào phía trong lấy tiền bỏ vào ba lô, sau đó tẩu thoát.

Tên cướp mang ba lô đầy tiền, tay cầm khẩu súng tẩu thoát khỏi quầy giao dịch ngân hàng CẮT TỪ CAMERA

Nghi phạm dùng súng bắn trả bảo vệ và người dân rượt đuổi CẮT TỪ CLIP

Khi tên cướp mang ba lô tiền lên xe máy chuẩn bị bỏ đi thì bị bảo vệ và người dân chặn bắt. Ngay lúc này, tên cướp đã rút súng bắn trả trước khi bỏ chạy. Nhân viên bảo vệ bị viên đạt sượt trước ngực, bị thương nhẹ.

Như vậy, sau khoảng 10 tiếng đồng hồ cướp ngân hàng trên địa bàn H.Đức Trọng, nghi phạm Trung đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.