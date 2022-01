Công an Long An khởi tố vụ án, điều tra nhiều tội danh tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Tối 4.1, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận với PV Thanh Niên thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi, xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (còn có tên là "Thiền Am bên bờ vũ trụ" - số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Căn nhà này do bà Cao Thị Cúc (63 tuổi, ngụ H.Cần Đước, Long An) làm chủ. Ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc được xác định là người đứng đầu nơi “biến gia thành tự” có dấu hiệu trục lợi này.

“Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương làm rõ nhiều nội dung với các nghi phạm ở Tịnh thất Bồng Lai. Do ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi bất chính, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nên chúng tôi phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can. Khi đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ có thông tin cụ thể đến độc giả Báo Thanh Niên”, một thành viên Ban giám đốc Công an tỉnh Long An nói với PV Thanh Niên.

Ông Lê Tùng Vân là ai?

Theo hồ sơ lý lịch từ công an, năm 1975, ông Lê Tùng Vân (86 tuổi) rời quê nhà ở tỉnh An Giang lên Q.6, TP.HCM lập nghiệp. Năm 1990, ông Vân tự lập ra Trại Dưỡng Lão và Cô Nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM và tự phong mình làm giám đốc.

Trại Dưỡng Lão và Cô Nhi Thánh Đức luôn có hàng chục người lưu trú, được ông Vân giới thiệu là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ được ông xót thương nhận về nuôi dưỡng. Hoạt động của trại này mang rất nhiều tai tiếng, hoài nghi liên quan đến các vấn đề nhân đạo và từ thiện xã hội, pháp luật về lưu trú, nhân thân những người trong Trại. Do đó, hoạt động của trại do ông Vân “giám đốc” đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vào cuộc và xác định cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm...

Tháng 7.2007, UBND H.Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động của Trại Thánh Đức. Năm 2015, ông Vân bán toàn bộ đất đai ở TP.HCM và đến ở nhà của bà Cao Thị Cúc (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) và nhiều người “con nuôi, cháu nuôi…” của ông Vân theo về đây ở cùng. Ông Vân đặt tên ngôi nhà của bà Cúc là “Tịnh thất Bồng Lai”, tự xưng đây một nơi tu hành theo lối riêng... Sau nhiều lùm xùm liên quan đến nơi “biến gia thành tự” này, đầu năm 2020, ông Vân và bà Cúc đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Bà Cúc, ông Vân cùng 16 người khác hiện đang sống trong ngôi nhà này.

Bà Cao Thị Cúc trú tại căn nhà xây cất trên mảnh đất rộng khoảng 2.000 m2 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa. Toàn bộ khu đất được bao bọc bởi rào kín, cao khỏi tay với của người lớn.

Xác định "có yếu tố lợi dụng tôn giáo"

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An, cho biết qua kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc, cơ quan chức năng xác định có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động kêu gọi từ thiện từ các nơi, thậm chí cả kiều bào ở nước ngoài… để trục lợi.





Vẫn theo ông Mưng, trước khi Ban Tôn giáo tỉnh Long An tổ chức đoàn kiểm tra, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội được đăng tải, phản ánh nội dung ông Lê Tùng Vân tự xưng nhà bà Cúc là “chùa Bồng Lai”, sau đó đổi thành “Tịnh thất Bồng Lai” và “Thiền am bên bờ vũ trụ”, gây hiểu nhầm và ngộ nhận tên cơ sở Phật giáo, người dân và cộng đồng Phật giáo rất bức xúc. Những người trong hộ bà Cao Thị Cúc mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo và việc đặt tên nhà bà Cúc giống tên của cơ sở tôn giáo hợp pháp thì bà Cúc và ông Vân nhiều lần khẳng định “đây là nhà riêng”, “mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, việc ăn mặc và đặt tên như trên là do ông Vân tự ý đặt (không treo bảng hiệu), mục đích để tu tại gia, bản thân ông Lê Tùng Vân không có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo...

Thời gian qua, ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc liên tục thông tin sẽ tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn bảo trợ xã hội từ các tổ chức, cá nhân rất phức tạp.

Theo Phòng Tư pháp thuộc UBND H.Đức Hòa, bà Cao Thị Cúc vừa hoàn thành thủ tục nhận con nuôi đối với bé T.G.B (7 tuổi). Riêng bé H.X.R. (6 tuổi), UBND xã Hòa Khánh Tây cho biết hiện bé R. đã không còn sống tại hộ bà Cúc do được người cậu ruột đến đón trở về tỉnh Thừa Thiên - Huế nuôi dưỡng.

Vẫn theo Phòng Tư pháp H.Đức Hòa, các trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc không phải là trẻ em mồ côi như thông tin mà những người lớn sinh sống tại nơi “biến gia thành tự” này cung cấp cho dư luận, báo chí và ban tổ chức giải các cuộc thi trên sóng truyền hình như “Thách thức danh hài”…Thông tin này không đúng với sự thật về nhân thân của các em. Sự thật là, tất cả trẻ em đang sống tại nhà bà Cao Thị Cúc đều được sống cùng mẹ ruột. Trong đó, có 5 đứa trẻ tham gia trò chơi và đoạt giải quán quân “Thách thức danh hài” mùa 5 (năm 2018) và mùa 6 (năm 2019).

Theo ngành chức năng tỉnh Long An, những người lớn sống tại nơi “biến gia thành tự” này đã cung cấp cho cơ quan thông tấn báo chí và cả ban tổ chức cuộc thi “Thách thức danh hài” rằng đó là trẻ mồ côi là nhằm để thu hút quan tâm và tranh thủ sự thương cảm, sẻ chia từ nhiều người, nhiều phía. Đây là một thủ đoạn lừa dối dư luận, có tính toán nhằm đạt mục đích riêng.

Hoạt động của những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai gây bức xúc trong dư luận địa phương trong thời gian dài.