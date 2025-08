Công an nhân dân biểu diễn bay qua vòng lửa

Chiều 2.8.2025, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Gươm đã diễn ra buổi trình diễn nghiệp vụ, diễu hành phương tiện thuộc chương trình Bản hùng ca CAND, thu hút hàng nghìn người dân chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với những khoảnh khắc ấn tượng.

Hấp dẫn không kém là phần biểu diễn võ thuật, khí công, nhảy qua vòng lửa... ẢNH: TUẤN MINH

Trong ảnh, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm đang thực hiện kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật xử lý tình huống nghiệp vụ. ẢNH: TUẤN MINH

Chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ với tính chuyên nghiệp cao, gồm đội quân tinh nhuệ và phương tiện hiện đại bậc nhất được sử dụng trong những nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, màn biểu diễn các phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ, đón, dẫn đoàn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, K01 cũng được nhiều người dân quan tâm. Chương trình Bản hùng ca CAND được diễn ra vào tối 02.8, tại Quảng trường Tượng đài Cảm Tử Quân, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình nhằm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19.8.1945 – 19.8.2025 và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.